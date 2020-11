Videos virales NO muestran a los trabajadores electorales cometiendo fraude electoral en el condado de Delaware, Pensilvania

¿Videos virales grabados en el condado de Delaware, Pensilvania, muestran a los trabajadores electorales cometiendo fraude electoral al rellenar boletas en blanco? No, eso no es cierto. Los trabajadores estaban copiando información de boletas dañadas en boletas limpias para asegurarse de que los votos pudieran contarse correctamente, según los funcionarios electorales locales. Estos dijeron que el video "no da una imagen completa del proceso".