Chequeo de datos: lo que debes saber sobre las falsedades acerca del supuesto "fraude electrónico" electoral

¿Es cierto todo esto? No, estamos ante afirmaciones falsas y sin evidencias. En Univision Noticias, y gracias a nuestros aliados del proyecto #FactChat, presentamos esta verificación de hechos que desmontan paso a paso esta teoría.

1-

Del ataque al voto por correo al automatizado: Dominion

Días antes de que se realizaran las elecciones, Donald Trump hablaba sobre un fraude que, a su juicio, se materializaría con el voto por correo que millones de estadounidenses decidieron emitir ante la contigencia por la covid-19. Toda vez se hicieron las elecciones, los colegios electorales emitieron su veredicto y no se pudo comprobar el supuesto fraude, Trump y su entorno pusieron el ojo sobre el voto automatizado. Lanzaron bulos sobre la autenticidad de los resultados partiendo de un "supuesto software corrupto", seguido de una eliminación de votos. Nada de eso es cierto, y ni siquiera el propio comando de campaña de Trump ha presentado evidencias que lo puedan comprobar.

2- No es cierta la relación con Venezuela ni España

¿El software de Dominion Voting Systems lo desarrollan ingenieros de Venezuela y los votos se enviaron a servidores en España? No, eso no es cierto.

Rudy Giuliani hizo las afirmaciones en el programa de Lou Dobbs en FOX Business News, donde dijo que Dominion es propiedad de la empresa Smartmatic a través de Indra Sistema, una empresa española, y que los votos recopilados con el software Dominion no se pueden auditar.

Lead Stories comprobó que Dominion - fundada por canadienses - no almacena los votos de EEUU en servidores en España, y no hay evidencias de que la empresa Smartmatic sea propietaria de Dominion a través de Indra Sistemas.

Incluso en 2017, cuando Nicolás Maduro convocó ilegalmente a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución que "garantizara la paz y la estabilidad en el país", Smartmatic se desligó de los resultados alegando que no podían certificar que los resultados que informó el Consejo Nacional Electoral eran los que efectivamente habían emitido desde la elección. En ese momento renunciaron, luego de una declaración de su director, Antonio Mugica .

Sobre las acusaciones de Giuliani, la empresa Smartmatic, que además presta servicios de voto automatizado y autenticación de electores a Italia, Armenia, Brasil, México, entre otros, escribió un tuit en el que niegan vínculos con Dominion Voting Systems "Smartmatic no es dueña de Dominion Voting Systems y nunca le ha provisto alguna tecnología", afirmaron.

3 - No hay relación de Dominion con empresa en Alemania y no hubo incautación

El 14 de noviembre de 2020 apareció el siguiente titular publicado por The Geller Report "El ejército estadounidense incauta servidores de Dominion en Alemania, la abogada de Trump Sidney Powell jura: 'Voy a liberar al Kraken'". Es una afirmación falsa, pero además el bulo fue difundido, sin bases, por el congresista republicano Louie Gohmert.

Dominion no está afiliada a Scytl, la empresa que Gohmert cita como propietaria de los servidores alemanes. La compañía dijo que el ejército estadounidense no ha incautado ninguno de sus servidores y que tiene su sede en España, no en Alemania. Ninguna información electoral estadounidense se almacena en sus servidores fuera de Estados Unidos, también aclaró la compañía.