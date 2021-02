Entrevista exclusiva: Biden dice que cheques de $1,400 llegarán en tres semanas tras ser aprobados y anuncia reunión con AMLO

Presidente Biden: Sí. Número uno, quiero asegurarme de que todos puedan vacunarse, para que estén protegidos del covid, sin que ICE ni nadie más interfiera. No deben ser arrestados por presentarse para poder recibir una vacuna. También nos aseguramos de que puedan tener suficiente comida. Propuse en la legislación no solo estos bancos de alimentos, sino aumentar los pagos SNAP y otros pagos. Hay un 40% de los niños en Estados Unidos que pasan hambre y muchos de ellos se encuentran en comunidades de color, comunidades hispanas y comunidades negras, así como las asiáticas. Así que tenemos que centrarnos en asegurarnos de que tengan oportunidades porque están haciendo contribuciones significativas. Mire la cantidad de personas que están involucradas en lidiar con la pandemia, que resultan ser niños que son soñadores. Hay miles de ellos, así que me he centrado en lo que hacemos para mantener unidas a las familias y tratar a las personas con humanidad mientras están aquí.