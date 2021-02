¿Puedo recibir la vacuna del covid-19 si soy indocumentado en EEUU?: abogada de inmigración aclara esta y otras dudas

1.

¿Puedo recibir la vacuna si no tengo seguro médico?

2.

¿Importa el estatus migratorio para ser vacunado?



Abogada: No, no necesita ningún estatus migratorio para recibir la vacuna. Es posible que ciertas clínicas pidan un número de Seguro Social, pero este no es necesario. No tiene que proveer el número si no lo tiene.