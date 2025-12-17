Estados Unidos de América Trump da un mensaje de fin de año destacando las divisiones del país y el "fracaso" de Biden Durante su discurso en la Casa Blanca el presidente dijo que enviará un cheque de bonificación de 1,776 dólares a las tropas de Estados Unidos por Navidad, señalando que los aranceles están financiando los pagos, mientras intentaba tranquilizar a un público preocupado por la salud de la economía.



En un inusual discurso nocturno desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se jactó este miércoles de sus logros y culpó a su predecesor demócrata por el aumento de los precios al consumidor, mientras su partido se prepara para unas difíciles elecciones de mitad de mandato el próximo año.

El presidente republicano, que se queja habitualmente de que no se le reconoce el mérito de sus logros, presentó pocas iniciativas políticas nuevas para abordar los altos costes. En su lugar, culpó al expresidente Joe Biden, a los acuerdos comerciales anteriores, a los inmigrantes y a lo que describió como un sistema corrupto.

Las declaraciones se produjeron en un momento en que la nación se prepara para celebrar las fiestas, pero Trump se centró más en las divisiones dentro del país que en el sentido de unidad.

Su discurso fue una repetición de sus recientes mensajes, que hasta ahora no han logrado calmar la ansiedad del público por el costo de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y otros bienes básicos.

Estos fueron los puntos más relevantes de su discurso a la nación.

Trump sigue culpando al gobierno de Biden

Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington detrás de él en el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, Trump intentó atribuir cualquier preocupación por la alta inflación a su predecesor, Joe Biden.

El predecesor del presidente, a quien Trump sigue criticando con regularidad, ocupó un lugar destacado al comienzo de su discurso.

Trump se refirió a la situación migratoria bajo la presidencia del expresidente Joe Biden, así como a la inflación y a cuestiones culturales.

“Esto es lo que la administración Biden permitió que le sucediera a nuestro país”, dijo, y añadió: “Cuando asumí el cargo, heredé un desastre y lo estoy arreglando”.

Sus declaraciones llegaron en un momento crucial, mientras intenta reconstruir una popularidad que se ha ido erosionando de manera constante.

Las encuestas públicas muestran que la mayoría de los adultos en Estados Unidos están frustrados con su manejo de la economía, a medida que la inflación repuntó tras sus aranceles, que elevaron los precios, y la contratación se desaceleró.

El intento de Trump de centrarse en temas cotidianos

Después de culpar a su predecesor, hablar sobre la frontera y mencionar temas relacionados con la guerra cultural, Trump volvió a centrarse en temas relacionados con la asequibilidad y se jactó de que los precios habían bajado durante su mandato.

Señaló los productos básicos y de lujo cotidianos cuyos precios habían bajado, como los coches, los hoteles, los billetes de avión y la gasolina. El presidente evitó entrar en precios concretos.

Trump llevó gráficos consigo para argumentar que la economía sigue una trayectoria ascendente.

Pero las cifras que el público ha interiorizado dibujan un panorama más complejo, de una economía con cierta estabilidad, pero con pocas razones para generar una amplia confianza pública.

Los aranceles están funcionando, afirma Trump

Trump eludió el tema de la inflación, pero insistió en que sus aranceles están funcionando y pronto reportarán más beneficios.

“Mi palabra favorita”, dijo refiriéndose a los aranceles, los gravámenes que ha impuesto a diversos productos extranjeros procedentes de China, Canadá, México y otros socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo.

“Nadie puede creer lo que está pasando aquí”, afirmó Trump. “Aún no hemos terminado, pero vaya si estamos avanzando”.

Está claro que Trump quiere abordar la inquietud de los consumidores cuando casi ha cumplido un año de su segundo mandato presidencial.

Un cheque de $1,776 a las tropas de EEUU por Navidad

Durante su discurso en la Casa Blanca el presidente dijo que enviará un cheque de bonificación de 1,776 dólares a las tropas de Estados Unidos por Navidad, señalando que los aranceles están financiando los pagos, mientras intentaba tranquilizar a un público preocupado por la salud de la economía.

Trump afirmó que 1.45 millones de miembros del servicio militar recibirán el “dividendo del guerrero antes de Navidad”.

“Los cheques ya están en camino”, dijo.

Sin embargo, los pagos de bonificación para las tropas llegan en un momento en que millones de estadounidenses están inquietos por el costo de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y los regalos navideños, mientras la inflación se mantiene elevada y el mercado laboral se ha debilitado de forma significativa en los últimos meses.

Trump intentó dar un discurso esperanzador para la nación

El discurso fue una mezcla de Trump insistiendo en que había resuelto los males de la nación, pero reconociendo tácitamente las frustraciones de los votantes, especialmente en lo que respecta a la inflación y la economía, culpando a Biden y a los demócratas.

El presidente apenas se detuvo para tomar aliento mientras pronunciaba su discurso preparado, gran parte del cual contenía quejas sobre las condiciones del país bajo el mandato del expresidente Biden.

“Hace un año, nuestro país estaba muerto. ¡Estábamos absolutamente muertos!”, afirmó Trump. “Nuestro país estaba abocado al fracaso, ¡al fracaso total! Ahora somos el país más atractivo del mundo”.

En 2026, Trump y su partido enfrentarán un referéndum sobre su liderazgo, cuando el país se encamine a las elecciones de medio término que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El discurso en la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump intentara recuperar impulso, después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearan dudas sobre la solidez de su coalición.

Trump

cierra con referencias al Mundial y a las Olimpiadas

El presidente quiso terminar su discurso con una nota positiva, mencionando los Juegos Olímpicos y los partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrarán en Estados Unidos el próximo año.

El año que viene también se cumple el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Trump afirmó: “No podría haber un homenaje más adecuado a este hito épico que completar la remontada de Estados Unidos que comenzó hace solo un año”.

Concluyó deseando a los espectadores una feliz Navidad y un próspero año nuevo.

