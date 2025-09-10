Kamala Harris reconoce que fue "un error colosal" e "imprudente" permitir que Biden buscara la reelección

Video Trump retira protección del Servicio Secreto a Kamala Harris y desata polémica: las noticias del día

La exvicepresidenta y excandidata presidencial demócrata, Kamala Harris, acepta que se negó a decirle al entonces presidente Joe Biden que no debía presentarse a la reelección y ahora admite que fue un error colosal, según dice en el libro de sus memorias, “107 Días”.

Harris afirma que fue la “imprudencia” lo que impulsó a tantas personas del entorno de Biden a ceder ante el anciano presidente y su esposa, en quienes dejaron el peso de la decisión final, pese a las preocupaciones por el estado de salud del mandatario.

“¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia”, escribe Harris. “Había demasiado en juego. Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual. Debió haber sido más que una decisión personal”.

Estos extractos aparecen en la reseña que la publicación The Atlantic hace del libro, que será publicado el 23 de septiembre.

En su libro Harris critica duramente al equipo de Biden por la forma en que fue tratada durante su vicepresidencia, tanto antes como después de que Biden desistiera de la contienda presidencial de 2024. Relata que su imagen pública sufrió daños significativos mientras intentaba demostrar su lealtad a un presidente y un círculo cercano que nunca la aceptaron plenamente.

"Tuve que probar mi lealtad una y otra vez"

“Debido a que lo había enfrentado en las primarias de 2019, entré a la Casa Blanca con lo que los abogados llaman una ‘presunción refutable’. Tuve que probar mi lealtad una y otra vez”, escribe Harris.

La exvicepresidenta revela que su decisión de no enfrentar a Biden sobre sus planes de reelección estuvo influenciada por la compleja dinámica política y personal que la rodeaba. Temía que cualquier intento suyo fuera visto como un acto de ambición personal o deslealtad, aunque ella pensara que continuar era un error.

Harris defiende a Biden en cuanto a su capacidad mental, señalando que, aunque el presidente mostró fallas físicas y verbales debido a su edad, seguía siendo más competente y compasivo que su antecesor Donald Trump. “En su peor día, tenía más conocimiento profundo, capacidad de juicio y compasión que Donald Trump en sus mejores días. Pero a los 81 años, Joe se cansaba”, explica.

La exvicepresidenta deja claro que, si hubiera creído que Biden era incapaz de continuar en funciones, sí le habría hablado con franqueza, algo que no hizo.

Según la reseña de The Atlantic, el relato ofrece una mirada interna y crítica de un proceso complejo y lleno de tensiones, que terminó con la abrupta salida de Biden de la contienda y solo 107 días para que Harris liderara la campaña presidencial.

