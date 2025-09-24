La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes

Video Te contamos cómo será y cuánto costará el salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca

En el proceso de redecoración que Donald Trump ha estado realizando en la Casa Blanca desde que regresó al poder, el presidente ordenó instalar una nueva galería de retratos presidenciales con las fotos oficiales suyas y de sus predecesores enmarcadas en gruesos marcos dorados, el color preferido del mandatario y que está esparciendo por toda la residencia oficial.

Pero lo destacado de esta nueva galería no es su estilo barroco o que esté emplazada en la emblemática columnada del ala oeste que conduce a la Oficina Oval, sino que el predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, no aparece él, sino el ‘autopen’, la máquina para reproducir firmas que suelen usar los mandatarios para rubricar algunos documentos.

Unos meses atrás, Trump criticó el uso del bolígrafo automático por parte de la administración anterior, dando a entender que se había empleado sin conocimiento de Biden, quien, según ha dicho el republicano sin base ni prueba alguna, no habría estado en ejercicio pleno de sus facultades y, por tanto, su firma habría sido usurpada por funcionarios menores sin su autorización.

Donald Trump observa la nueva galería de retratos presidenciales de la Casa Blanca en la que falta la foto de Joe Biden.



Trump ha dicho que eso invalidaría muchas de las decisiones de Biden, incluyendo los indultos que dio hacia el final de su mandato.

En aquel momento, Biden respondió diciendo. “Para que quede claro: yo tomé las decisiones durante mi Presidencia. Yo decidí sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación en contrario es ridícula y falsa”, declaró Biden.

En un pasillo de la Casa Blanca que ha hecho historia

El pasillo donde está ahora la polémica galería ha sido una parte emblemática de la Casa Blanca desde su construcción durante la Presidencia de Thomas Jefferson. Este pasillo al aire libre ha sido utilizado por los presidentes y su personal para desplazarse rápidamente entre el ala oeste y la residencia presidencial y ha sido inmortalizado en infinidad de fotografías.

La galería es parte de los cambios que Trump ha realizado en los terrenos de la Casa Blanca, que incluyen pavimentar el césped y colocar mesas con sombrillas, donde ha dado cenas en lo que era antes el 'Jardín de las Rosas'.

También se está construyendo un nuevo salón de baile, del cual Trump ha presumido que será uno de los mejores del mundo.

El 'autopen' de Biden entre los dos retratos oficiales de Donald Trump.



Esta no es la primera vez que Trump intenta usar su poder para eliminar símbolos de aquellos con los que no está de acuerdo de la Casa Blanca.

En junio, la Casa Blanca de Trump retiró un retrato de Hillary Clinton, la ex primera dama, secretaria de Estado y candidata presidencial en 2016, y lo reemplazó por una pintura en rojo, blanco y azul de Trump.

En agosto, Trump sacó los retratos de los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y George H.W. Bush de la entrada de la Casa Blanca a un lugar menos visible.

