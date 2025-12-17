Joe Biden El poco presidencial 'Paseo de la Fama' que creó Trump en la Casa Blanca en el que se burla de Biden y Obama La placa introductoria a la galería da por sentado que la adición de Trump permanecerá intacta una vez que ya no sea presidente: “El Paseo de la Fama Presidencial perdurará como un testimonio y tributo a la Grandeza de Estados Unidos”.



Video La burla de Trump a Biden en galería presidencial de la Casa Blanca: pusieron foto de un 'autopen'

La Casa Blanca instaló nuevas placas debajo de las fotos de antiguos líderes en el ‘Paseo de la Fama Presidencial’, en las que el gobierno de Donald Trump critica duramente a sus predecesores demócratas.

Meses después de que el presidente Trump remodelara un pasillo del Ala Oeste para convertirlo en lo que él llama el ‘Paseo de la Fama Presidencial’, añadió este miércoles una serie de placas partidistas y subjetivas, profundizando su huella en la estética de la Casa Blanca y continuando su esfuerzo por moldear el relato de la historia a su conveniencia.

PUBLICIDAD

Desde referencias a “Sleepy Joe” Biden, para referirse al demócrata hasta retratar al ícono republicano Ronald Reagan como un admirador de Trump, las placas incluyen un lenguaje escrito al estilo trumpiano.

La placa introductoria a la galería da por sentado que la adición de Trump permanecerá intacta una vez que ya no sea presidente: “El Paseo de la Fama Presidencial perdurará como un testimonio y tributo a la Grandeza de Estados Unidos”.

¿Qué dicen las placas del ‘Paseo de la Fama Presidencial’?

Una placa introductoria informa a los transeúntes que el ‘Paseo de la Fama Presidencial’ fue “concebido, construido y dedicado por el presidente Donald J. Trump como un tributo a los presidentes del pasado, buenos, malos y en algún punto intermedio”.

La placa del expresidente Joe Biden repite afirmaciones falsas de que el 46º presidente, un demócrata, asumió el cargo “como resultado de la elección más corrupta de la historia”, cuando en realidad derrotó a Trump en 2020 tanto en el voto popular como en el Colegio Electoral.

En ella Biden también es descrito como “por mucho, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”.

Otro demócrata, Barack Obama, el primer presidente negro del país y predecesor presidencial de Trump, es calificado como “una de las figuras políticas más divisivas en la historia de Estados Unidos”.

La placa que acompaña a la foto de Bill Clinton dice: “En 2016, la esposa del presidente Clinton, Hillary Clinton, perdió la presidencia frente al presidente Donald J. Trump”.

PUBLICIDAD

Ni siquiera el expresidente George W. Bush, compañero republicano se libró de las críticas. Su placa dice que Bush inició guerras en Afganistán e Irak, “ambas cosas que no deberían haber ocurrido”.

¿Quién escribió las descripciones de las placas del ‘Paseo de la Fama Presidencial’?

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt,dijo que los textos son “descripciones elocuentemente escritas de cada presidente” y que “muchas fueron escritas directamente por el propio presidente”.

Biden no hizo comentarios sobre su placa. No hubo respuestas inmediatas a los correos electrónicos enviados a asesores de Obama y de varios otros expresidentes.

En septiembre, Trump remodeló la columnata que va del Ala Oeste a la residencia de la Casa Blanca con retratos dorados de todos los expresidentes, excepto Biden. En su lugar, Trump optó por colocar una fotografía del ‘autopen’, el bolígrafo que ha sido utilizado por diferentes mandatarios para firmar documentos rutinarios, reflejando su burla sobre la edad de Biden y sus afirmaciones de que no estaba a la altura del cargo.

Mira también: