El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden

La enésima controversia entre la familia presidencial Trump y la del expresidente Joe Biden ocurrió esta semana, luego de que Hunter Biden, hijo del exmandatario demócrata, dijo en una entrevista que la primera dama, Melania Trump, tenía vinculaciones con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Hunter Biden aseguró incluso, sin evidencia, que fue este quien presentó a Melania con su esposo, el presidente Donald Trump.

En respuesta, Melania Trump amenazó con demandar a Hunter Biden por $1,000 millones de dólares, por los daños financieros y reputacionales que dice ha sufrido.

Esto es lo que se sabe sobre el enfrentamiento entre ambas figuras:

¿Qué dijo Hunter Biden sobre Melania Trump y Jeffrey Epstein?

Biden fue entrevistado en el canal de Youtube del periodista estadounidense Andrew Callaghan.

Allí, hablando sobre el caso de Jeffrey Epstein, Hunter Biden dijo que " Epstein presentó Melania a (Donald) Trump. Las conexiones son tan amplias y profundas".

En la entrevista, emitida el 5 de agosto de 2025, el hijo del exmandatario asoma que el presidente Trump tendría relación con el caso, aunque sin especificar de que forma o sin justificarlo con alguna evidencia.

"Ellos se conocían bien. Pasaban enorme cantidad de tiempo juntos. De acuerdo con su biógrafo, Jeffrey Epstein presentó a Melania con Donald Trump. De acuerdo con Michael Wolf (un biógrafo de Trump) así se conocieron" dijo Hunter en la conversación con Gallagher.

Melania Trump era una modelo de pasarela en los años 90 —conocida entonces como Melania Knauss— que hizo carrera en Nueva York, donde conoció al actual mandatario, según comentó la propia primera dama en su autobiografía.

Fue el italiano Paolo Zampolli, un conocido representante en el mundo de la moda que manejaba una agencia de modelaje, quien presentó a Melania y Donald en 1998, según la propia pareja presidencial.

Por otra parte, Hunter Biden, además, dijo sobre la muerte de Epstein — declarada como suicidio cuando estaba detenido en Nueva York esperando un juicio por delitos sexuales— que "fue asesinado justo cuando estaban por estallar" públicamente las conexiones globales que tenía con "gente muy, muy poderosa".

Y aunque aclaró que "no cree" que haya una "lista de clientes" de Epstein, sí menciona que los documentos judiciales en manos del gobierno "implican" al presidente Donald Trump, sin ofrecer razón para ello.

¿Cómo respondió Melania Trump a los señalamientos de Biden?

La primera dama exigió a Hunter Biden que retire los comentarios hechos sobre ella y su supuesta relación con el fallecido financista Epstein, amenazándolo con una demanda milmillonaria si no lo hace.

Las declaraciones son falsas, difamatorias y "extremadamente obscenas", escribió el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, en una carta dirigida a Biden.

Los comentarios de Biden se difundieron ampliamente en redes sociales y fueron reportados por medios de comunicación de todo el mundo, causando que la primera dama "sufriera un daño financiero y reputacional abrumador", escribió Brito.

El presidente Trump también se refirió a la disputa, y declaró en Fox News que le dijo a su esposa que avanzara con la demanda. "Me ha ido tan bien en mis demandas recientemente, que le dije 'sigue adelante'. Jeffrey Epstein no tuvo nada que ver en cómo Melania y yo nos conocimos. Pero eso es lo que hacen ellos: inventan historias", precisó el mandatario.

Biden resta importancia a la amenaza de demanda

Hunter Biden volvió a comentar el asunto en un video publicado el pasado jueves en el canal de Callaghan en YouTube. Sentados junto a un lago, Callaghan lee extractos de la carta y explica que le solicitan eliminar el video de sus plataformas, y a Biden que se retracte de sus palabras.

"A la mierda con eso ( fuck that). Eso no ocurrirá", responde Biden a Callaghan cuando le ofrece la oportunidad de retirar sus comentarios sobre Melania Trump.

"Primero que todo, lo que dije fue lo que he escuchado y vi reportado en un texto. Principalmente de Michael Wolff, pero también en algo que data del 2019, cuando The New York Times (...) reportó que fuentes dijeron que Jeffrey Epstein dijo haber sido la persona que presentó Donald Trump a Melania", agregó. El artículo al que se refirió Hunter Biden en el Times fue este.

"Después creo que extractos de un libro fueron publicados en Vanity Fair y creo que ello ha sido algo repetido por periodistas y autores desde entonces. Pero la fuente principal son las entrevistas que Michael Wolff ha realizado para las que, de hecho, tiene cintas creo que de horas y horas y horas con Jeffrey Epstein directamente", añadió.

Donald Trump ha catalogado a Michael Wolff como "un periodista de tercera categoría". También lo acusó de presuntamente inventar historias para vender libros.

Hunter Biden también desestimó la amenaza de una demanda, calificándola como una "distracción". Y consideró que, en caso de que avancen con la demanda, posiblemente Melania y Donald Trump serían llamados a ofrecer declaraciones juradas.

"Creen que $1,000 millones me van a asustar", dijo entre risas.

Con información de AP

