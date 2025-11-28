Trump dice que todos los documentos firmados por Biden con 'autopen' (desde indultos a órdenes ejecutivas) son nulos

El presidente Donald Trump dijo que "anulará" todos los documentos que el exmandatario Joe Biden haya firmado con el llamado 'autopen', argumentando sin brindar pruebas que la mayoría (92%, dice) fueron firmados con este dispositivo electrónico.

"Cualquier documento firmado por el 'soñoliento Joe' con el 'autopen', que fueron aproximadamente 92%, queda anulado y sin validez o efecto", escribió Trump en su cuenta de la red Truth Social recurriendo a una de sus mofas constantes en contra de Biden.

PUBLICIDAD

"Cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el 'corrupto' Joe Biden, porque quienes operaron el 'autopen' lo hicieron ilegalmente. Joe Biden no participó en el proceso y si afirma haberlo hecho, será acusado de perjurio", agregó.

No queda claro cómo será el proceso para revisar cuáles documentos firmó Biden directamente y en cuáles usó el 'autopen'.

No es la primera vez que Trump arremete contra su antecesor por el supuesto uso del 'autopen'. Hace unos meses publicó en su red social Truth Social que declaraba "nulos" los indultos preventivos que Biden otorgó al Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio, así como otros que emitió en sus últimos días en el cargo.

El presidente amenazó a los miembros del Comité Selecto que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por haber destruido y eliminado "todas las pruebas obtenidas durante su caza de brujas de dos años" con "una investigación al más alto nivel".

El poder de indulto está otorgado por el Artículo II, Sección 2 de la Constitución de EEUU y no menciona la posibilidad de revocación. En general, un presidente de EEUU no puede revocar ni anular un indulto otorgado por un presidente anterior; es definitivo y no puede ser revertido.

Ante de dejar el cargo, Biden conmutó las penas de aproximadamente 1,500 personas que ya habían sido liberadas y puestas bajo arresto domiciliario durante la pandemia del coronavirus, e indultó a 39 estadounidenses condenados por delitos no violentos. Esto, tras un amplio indulto para su hijo Hunter.

Qué es el Autopen, la justificación de Trump para anular los perdones de Biden

El 'autopen' es un dispositivo mecánico o electrónico que se usa para firmar documentos de manera automática con una réplica exacta de la firma de una persona.

PUBLICIDAD

En el ámbito político estadounidense, se utiliza desde hace décadas por presidentes y otros altos funcionarios para firmar documentos oficiales sin necesidad de hacerlo a mano, dado el alto volumen de documentos que manejan.

El primer presidente en usar el 'autopen' para promulgar una ley fue Barack Obama, en 2011, cuando firmó una extensión de la 'Patriot Act' mientras se encontraba en un viaje en el exterior.

En esta foto tgomada el 13 de junio de 2011, Bob Olding, presidente de Damilic Corp., el fabricante líder de máquinas de firma automática para replicar firmas auténticas, demuestra las características del antiguo modelo Autopen Modelo 80. Imagen Manuel Balce Ceneta/ASSOCIATED PRESS



Tras la publicación pasada de Trump, su cuenta oficial en X y también la de la Casa Blanca publicaron una foto en la que se ven los cuadros de los presidentes de EEUU, y entre los dos de Trump (de ambos mandatos) aparece uno de un dispositivo mecánico firmando un documento.

Mira también: