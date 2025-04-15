Biden reaparece para acusar a Trump (sin nombrarlo) de hacer "daño" y "destrucción"

Video Trump revoca el acceso de Joe Biden a información clasificada: “Él sentó este precedente en 2021”

El expresidente Joe Biden advirtió este martes que el presidente Donald Trump ha "tomado un hacha de guerra" para atacar a la Seguridad Social, un tema crítico para millones de estadounidenses.

El demócrata de 82 años de edad, que ha evitado en gran medida hablar públicamente desde que dejó la Casa Blanca en enero, dio un discurso en la conferencia nacional de Defensores, Consejeros y Representantes de los Discapacitados en Chicago.

"En menos de 100 días, esta nueva administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción. Es impresionante", denunció Biden durante un discurso de poco menos de media hora. "Han cogido un hacha de guerra contra la Administración de la Seguridad Social".

El expresidente habló mientras los demócratas de todo el país ofrecían advertencias similares para lo que describieron como un Día de Acción de la Seguridad Social.

Los demócratas se han centrado cada vez más en el turbulento liderazgo de Trump sobre la popular agencia gubernamental que proporciona beneficios a más de 70 millones de estadounidenses.

Ambos partidos esperan que la Seguridad Social surja como un tema clave en las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Trump, por su parte, sigue culpando a Biden de muchos de los problemas del país y a menudo ataca a su predecesor por su nombre.

Las reacciones de la Casa Blanca antes del discurso de Biden

A primera hora del día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se burló de la edad y la forma física del expresidente cuando se le preguntó por la aparición de Biden.

"Me sorprende que hable por la noche", dijo Leavitt durante la rueda de prensa del martes en la Casa Blanca.

"Pensé que su hora de dormir era mucho más temprano que su discurso de esta noche".

Leavitt también dijo que Trump, que tiene 78 años, firmaría un memorando presidencial el martes por la tarde "destinado a impedir que los extranjeros ilegales, y otras personas no elegibles, obtengan" beneficios de la Seguridad Social.

La Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) respondió a las declaraciones de Biden a través de su cuenta oficial en X. "El expresidente Joe Biden está mintiendo a los estadounidenses", escribió la agencia.

Las medidas de Trump sobre la Seguridad Social han suscitado polémica

El presidente republicano comenzó casi de inmediato a recortar la plantilla del gobierno a su regreso a la Casa Blanca, incluidos miles de empleados de la Administración de la Seguridad Social.

Musk, el hombre más rico del mundo y uno de los asesores más influyentes de Trump, ha llamado a la Seguridad Social "el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos".

Al mismo tiempo, los beneficiarios de la Seguridad Social se han quejado de los largos tiempos de espera de las llamadas, ya que el portal de prestaciones "Mi Seguridad Social" de la agencia ha sufrido un aumento de las interrupciones.

Las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario, incluidos los ancianos discapacitados y los adultos y niños de bajos ingresos, también informaron que recibieron un aviso que decía que "no estaban recibiendo beneficios".

La agencia dijo que el aviso era un error. Y la Casa Blanca ha prometido que no recortará las prestaciones de la Seguridad Social, diciendo que cualquier cambio está destinado a reducir el despilfarro y el fraude.

"Están disparando primero y apuntando después", alegó Biden. "Quieren destrozarla para poder robarla. ¿Por qué quieren robarla? Para dar recortes fiscales a multimillonarios y grandes corporaciones".

Entre los asistentes a la conferencia estaba el abogado Jason Turkish que dirige uno de los bufetes de abogados de discapacidad más grandes del país.

Dijo a AP que la presidencia de Trump ha causado ansiedad a muchos de sus 32,000 clientes en todo el país, que están preocupados por la disminución de los beneficios y la incertidumbre sobre los cambios en la agencia.

"Pasamos de republicano a demócrata, de demócrata a republicano y siempre ha existido la creencia de que la Seguridad Social es simplemente algo que no tocamos", dijo.

Aún así, dijo que hay indicios de que los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social están abiertos al cambio. Comentó cómo la agencia dio marcha atrás en parte en sus planes de exigir a los beneficiarios que acudieran a una oficina local para verificar su identidad. Turkish también es optimista sobre los esfuerzos de modernización de la agencia.

La vuelta de Biden a escena

No se espera que Biden haga frecuentes apariciones públicas tras dejar el cargo en la Casa Blanca. El expresidente sigue manteniendo una oficina en Washington, pero ha vuelto a Delaware como su residencia habitual. Además Trump ha revocado sus autorizaciones de seguridad.

Ante una multitud de unas 200 personas, Biden se ciñó en gran medida a sus observaciones preparadas, pero también divagó a veces al contar historias sobre cómo creció con gente de clase trabajadora. Se refirió al presidente republicano solo como "este tipo".

"Por eso es tan importante la voz del presidente Biden en este momento", dijo el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en una llamada con periodistas antes del discurso de Biden.

Aunque Biden puede estar en condiciones de ayudar a su partido en la recaudación de fondos y en los mensajes de cara al futuro, dejó la Casa Blanca con bajos índices de aprobación.

Biden también se enfrenta a la culpa de algunos progresistas que argumentan que no debería haber buscado un segundo mandato. El expresidente puso fin a su candidatura a la reelección tras su desastrosa actuación en el debate contra Trump y dejó paso a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, que perdió ante Trump en otoño.

Solo el 39% de los estadounidenses tenía una opinión favorable de Biden en enero, según una encuesta de Gallup realizada poco después de la toma de posesión de Trump.

Las opiniones sobre el expresidente demócrata se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto a un sondeo de Gallup realizado poco después de las elecciones de noviembre.

En líneas generales, coinciden con los bajos índices de favorabilidad que Biden experimentó durante la segunda mitad de su mandato presidencial. De hecho, mientras que algunos líderes demócratas celebraron el regreso de Biden esta semana, otros no se alegraron de verlo.

"El mejor papel que podría desempeñar Biden en el futuro sería mantenerse alejado de la escena pública", dijo el activista progresista Norman Solomon.

"Eso puede sonar duro, pero francamente, su mentalidad egocéntrica ya ha hecho tanto daño al Partido Demócrata y al país que ciertamente nos debe algo de humildad tardía".

