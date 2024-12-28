"A Hawking le gustaba ver enanos desnudos" a “toser te puede salvar de un infarto”: falsedades insólitas de 2024

El año 2024 también dio para verificaciones sobre temas muy particualres.

En elDetector te presentamos esta compilación de otras falsedades insólitas que circularon, y que verificamos, este año:

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Afirmaciones falsas sobre remedios caseros, política y más

A principios de año, cuando se difundieron parte de las transcripciones de los interrogatorios por el caso Jeffrey Epstein, circuló en redes sociales un supuesto extracto de los documentos que afirmaba falsamente: “Los documentos de Epstein revelan que el físico Stephen Hawking le gustaba ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta”. En la imagen se lee en inglés la supuesta transcripción que confirmaría esa afirmación y que aparece como respuesta a la pregunta “¿Jeffrey [Epstein] te habló alguna vez de las inclinaciones de Stephen Hawking?”. Todo es falso.

En elDetector revisamos los archivos que liberó la corte y aunque Hawking es mencionado en dos oportunidades, ninguna tiene que ver con supuestas inclinaciones por personas de talla baja y sin ropa resolviendo problemas matemáticos.

Seguramente escuchaste durante el único debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, que el ahora presidente electo dijo que en Springfield, Ohio, los inmigrantes se estaban comiendo a los perros y gatos . Eso NO es verdad, lo reportaron los medios con respuesta de las autoridades. En relación a esa falsedad dicha por Trump, circuló en Instagram el video de una supuesta mujer “haitiana” , “detenida por comerse un gato en Ohio”, pero en realidad no era inmigrante, sino que había nacido en ese estado, y aunque sí estaba siendo interrogada por las autoridades por, supuestamente, haber matado a un gato y comérselo, su caso no responde a la narrativa republicana y que también se movió por internet de que los inmigrantes estaban comiendo mascotas.

¿ El Papa Francisco propuso “15 sencillos actos de caridad” , en lugar del “ayuno de carne” en la Cuaresma? No, esa es otra falsedad que circuló en redes. Los supuestos actos, como evitar descontentos, enojos y pesimismo, contribuyen con la vida en general, pero es falso que haya sido un mandato papal.

Esa es una desinformación que circula desde hace años. Además, el Código de Derecho Canónico sigue estableciendo que “ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”.

Las supuestas recomendaciones y remedios caseros también estuvieron a la orden del día este 2024. NO es cierto que toser vigorosamente te puede salvar de un infarto: llamar a emergencias sí. Instituciones como la Asociación Americana del Corazón, la Academia Americana de Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios, la Clínica Cleveland y el Consejo de Reanimación de Reino Unido coinciden en que si se sospecha de un ataque cardíaco, toser fuertemente no sirve para nada.

Por otro lado, no está de más decirte que la pasta dental NO sirve para el tratamiento de hemorroides y que, por el contrario, usarla puede causarte daños.

Imágenes y videos que no eran reales

Los desinformantes no solo centraron sus esfuerzos en afirmaciones, sino que también difundieron imágenes falsas, con intervención de la inteligencia artificial (IA) o simplemente fuera de contexto.

En medio de la campaña presidencial circuló, en Facebook en español, un video de Kamala Harris, actual vicepresidenta y excandidata presidencial, supuestamente acompaña del rapero Diddy , también conocido como Puff Daddy. Pero eso es falso: quien aparece en la grabación es el actor y presentador de televisión Montel Williams .

También, en el contexto electoral, resultó ser falsa la imagen que circuló en febrero de 2024 del expresidente Barack Obama “llamando” a votar por Donald Trump : fue una manipulación de las redes, porque la fotografía original no fue tomada en un lugar concurrido y el cartel que sostiene Obama tenía un mensaje muy diferente.

Circuló una imagen en la que se ve una supuesta Cajita Feliz de McDonald’s (el menú para niños de esta franquicia de comida rápida) con el cartón de la caja negro, en el que se aprecia la palabra Baphomet (símbolo del ocultismo), una hamburguesa con el pan también de ese color y la salsa aparentemente en llamas, y un muñeco en forma de carnero con alas negras y cachos rojos. Afirmaban se trataba de una nueva cajita feliz, pero las imágenes son falsas, pues fueron creadas con IA. Lo verificamos con herramientas que detectan este tipo de creaciones, y además observando pequeños detalles de las gráficas.

Ni Elon Musk tiene una futura esposa robot , ni un robot dio un concierto en el que “bailó, cantó y hasta rapeó”: las fotografías y el video, respectivamente, fueron creados con IA.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.