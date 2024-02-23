Es falso que Obama pidiera votar a favor de Trump: esa imagen está manipulada
La fotografía original no fue tomada en un lugar concurrido y el cartel que sostiene Barack Obama tenía un mensaje muy diferente. Aquí te contamos.
Es falso que Barack Obama pidió el voto para que Donald Trump fuese presidente. La imagen, compartida en Facebook, está manipulada.
En la supuesta instantánea aparece un Obama sonriente sosteniendo un cartel azul con letras blancas en el que se lee "Trump for President”, acompañado del conocido lema de campaña del republicano “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, en español). Debajo de las frases se lee, en menor tamaño y entre estrellas, "2016". En las elecciones de ese año, el republicano Donald Trump competía con la ex secretaria de Estado y entonces candidata demócrata Hillary Clinton.
Campaña del Obamacare
Una búsqueda inversa de la imagen en Google nos lleva a la web de noticias BuzzFeed, donde encontramos la fotografía original en una cuenta de X, antes Twitter, que archiva los tuits de la cuenta de la administración Obama y que es “mantenida por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA)”. Guardar los tuits de cuentas oficiales no es extraño. La Casa Blanca avisa que sus publicaciones en X son archivadas.
En la foto podemos ver que el expresidente sostiene un cartel totalmente diferente. Blanco con un recuadro naranja, se puede leer en inglés que dice: “¡Obtenga cobertura porque nadie debería arruinarse sólo porque se enferma!”. El tuit fue publicado en la cuenta de X señalada el 12 de diciembre de 2013, durante el primer mandato del demócrata Obama al frente de la Casa Blanca.
También el fondo es diferente. La imagen de la publicación analizada parece un lugar público en el que se puede ver a varias personas. La original fue tomada en el interior de un edificio, en el que se advierte un cuadro detrás, y Obama aparece solo.
Una búsqueda en Google con la frase del cartel de la foto original facilita varias publicaciones de medios estadounidenses que citan esa frase hecha por el entonces presidente, por ejemplo, en septiembre de ese 2013, cuando se encontraba en plena campaña de promoción de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, en inglés), aprobada por su gobierno en marzo de 2010. También conocida coloquialmente como Obamacare, esa ley amplía la cobertura sanitaria al permitir que millones de personas puedan contar con un seguro médico subsidiado.
Conclusión
Es falso que el expresidente demócrata Barack Obama sostuviera un cartel en apoyo al republicano Donald Trump para las elecciones presidenciales: la foto está manipulada. Una búsqueda inversa de la imagen en Google revela que en la instantánea original Obama daba sus razones para que los estadounidenses se apuntaran al llamado Obamacare, una de las medidas clave de sus mandatos que da acceso a seguro médico subsidiado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.
¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.
Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.
