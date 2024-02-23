Es falso que Obama pidiera votar a favor de Trump: esa imagen está manipulada

En la imagen original, Obama en realidad promueve la cobertura de salud.

Es falso que Barack Obama pidió el voto para que Donald Trump fuese presidente. La imagen, compartida en Facebook , está manipulada.

En la supuesta instantánea aparece un Obama sonriente sosteniendo un cartel azul con letras blancas en el que se lee "Trump for President”, acompañado del conocido lema de campaña del republicano “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, en español). Debajo de las frases se lee, en menor tamaño y entre estrellas, "2016". En las elecciones de ese año, el republicano Donald Trump competía con la ex secretaria de Estado y entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

Campaña del Obamacare

En la foto podemos ver que el expresidente sostiene un cartel totalmente diferente. Blanco con un recuadro naranja, se puede leer en inglés que dice: “¡Obtenga cobertura porque nadie debería arruinarse sólo porque se enferma!”. El tuit fue publicado en la cuenta de X señalada el 12 de diciembre de 2013, durante el primer mandato del demócrata Obama al frente de la Casa Blanca.

También el fondo es diferente. La imagen de la publicación analizada parece un lugar público en el que se puede ver a varias personas. La original fue tomada en el interior de un edificio, en el que se advierte un cuadro detrás, y Obama aparece solo.

Izquierda: foto analizada. Derecha: foto original. Imagen Captura de X de la desinformación y de la cuenta de X @ObamaWhiteHouse.

Conclusión

Es falso que el expresidente demócrata Barack Obama sostuviera un cartel en apoyo al republicano Donald Trump para las elecciones presidenciales: la foto está manipulada. Una búsqueda inversa de la imagen en Google revela que en la instantánea original Obama daba sus razones para que los estadounidenses se apuntaran al llamado Obamacare, una de las medidas clave de sus mandatos que da acceso a seguro médico subsidiado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

