Ese video NO muestra la detención de una inmigrante haitiana por comer mascotas en Ohio

La falsa narrativa sobre inmigrantes haitianos comiendo perros y gatos ha dejado 33 amenazas de bomba en Springfield.

Circula en Instagram un video con la afirmación: “Fronteras abiertas… este es el resultado”, que asegura que una inmigrante haitiana fue detenida por comerse un gato en Ohio. En letras superpuestas y en inglés se lee: “20k [20,000] inmigrantes haitianos importados de Biden en la ciudad de Ohio. La cámara del cuerpo de policía muestra uno comiendo gato del vecino”.

PUBLICIDAD

Es falso que la persona que se ve en el video de la cámara corporal policial sea una inmigrante haitiana, y falta este contexto: aunque sí estaba siendo interrogada por las autoridades por, supuestamente, haber matado a un gato y comérselo, no responde a la narrativa que se ha difundido en internet de que los inmigrantes están comiendo mascotas.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Lo que dijo el expresidente Donald Trump durante el debate del pasado 10 de septiembre de 2024 sobre inmigrantes comiendo gatos y perros en Springfield, Ohio, y que ha amplificado su compañero de fórmula, JD Vance, tiene su origen en una teoría de Internet que apunta falsamente a que un grupo de haitianos que se encuentran en esa localidad estarían secuestrando a las mascotas de sus vecinos.

En la grabación de Instagram se ve el patio de una casa, una mujer de color de cuclillas en el suelo, y tres personas más detrás, observando; una silueta, que se ve como sombra, y un guante negro apuntan a la mujer, y segundos después se ve cómo la policía la interroga. En el video se oye a una voz masculina decir, entre otras cosas: “¿Por qué mataste al gato? Levántate”.

La policía de Canton respondió por correo electrónico a elDetector que la mujer NO es inmigrante, sino que nació en Canton, Ohio; y que ha sido acusada de múltiples cargos.

La acusada no es una inmigrante

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video que circula en Instagram, hallamos, entre varios resultados, un reporte de Local 12 ( WKRC-TV ), un medio local de Cincinnati, Ohio, sobre la detención de una mujer el 16 de agosto de 2024, en la ciudad de Canton por, presuntamente, matar y comerse un gato.

PUBLICIDAD

“El Departamento de Policía de Canton publicó imágenes de una cámara corporal de la mujer que fue arrestada el 16 de agosto por presuntamente pisotear la cabeza de un gato hasta matarlo y luego consumir el cadáver del animal frente a los transeúntes en un complejo de viviendas”, se lee en el artículo , que tiene el mismo video que circula en redes sociales con la insinuación de que es una inmigrante.

El teniente Dennis Garren , responsable de relaciones con los medios de comunicación del Departamento de Policía de Canton, respondió por correo electrónico a elDetector: “Esta mujer no es inmigrante. Nació en Canton, Ohio. Ha sido acusada de múltiples cargos”. Entre ellos cuentan “lesiones a los animales, prohibiciones relativas a animales de compañía y alteración del orden público", de acuerdo con un resumen del suceso enviado a esta redacción por el teniente Garren.

En el debate, Trump dijo que, supuestamente, se estaban comiendo a las mascotas en Springfield y Canton queda a 174 millas (280 kilómetros) de esa ciudad.

La policía de Springfield y el gobernador de Ohio desmintieron

Como ya verificamos en elDetector, la policía de Springfield dijo, según el Springfield News Sun, que la afirmación de Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance , no era algo que estaba en su radar en ese momento.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine , también dijo el pasado 12 de septiembre de 2024, en una entrevista en NPR, que no hay “informes creíbles ni reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, lesionadas o abusadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”. DeWine agregó que en cuanto a la comunidad de inmigrantes haitianos que ha llegado al estado –unos 15,000–, los problemas que han identificado son: ralentización en el sistema de salud primario, gente que no está acostumbrada a conducir y aumento en el precio de los alquileres.

PUBLICIDAD

Springfield ha recibido 33 amenazas de bomba desde la falsedad que amplificaron Trump y Vance de que los inmigrantes haitianos estaban comiendo mascotas, denunció este lunes 16 de septiembre el gobernador DeWine.

Conclusión

Es falso que sea inmigrante la mujer que aparece en ese video que circula en Instagram en el que está siendo interrogada en el patio de una casa. Falta este contexto: aunque sí estaba siendo increpada por la policía por, supuestamente, haber matado a un gato y comérselo, no responde a la narrativa de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se están comiendo las mascotas. Desde la policía de Canton, Ohio, donde ocurrió realmente el suceso registrado en video, respondieron por correo electrónico a elDetector que la mujer NO es inmigrante, sino que nació en esa localidad, y que ha sido acusada de múltiples cargos. Por su parte, la policía de Springfield, Ohio, y el gobernador del estado, el republicano Mike Dewine, han dicho sobre la afirmación sobre las mascotas, que no tienen información en su radar y que no hay informes creíbles sobre el tema. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD