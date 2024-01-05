Documentos del caso Epstein NO revelan que a Stephen Hawking “le gustaba ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas”

Imagen Ana María Carrano (arte) / Timothy A. Clary-AFP vía Getty Images. (foto) / captura de X.

La publicación desinformante cuenta con millones de visualizaciones en redes sociales.

En X (antes Twitter), Instagram y Facebook circula la imagen de un supuesto extracto de transcripción de los interrogatorios del caso Epstein, que se publicaron por una corte de Nueva York el 3 y 4 de enero de 2024, junto a este mensaje: “Los documentos de Epstein revelan que el físico Stephen Hawking le gustaba ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta”. En la imagen se lee en inglés la supuesta transcripción que confirmaría esa afirmación y que aparece como respuesta a la pregunta “¿Jeffrey [Epstein] te habló alguna vez de las inclinaciones de Stephen Hawking?”. Pero todo esto es falso.

Una cuenta en X, que publicó la imagen del supuesto extracto de la transcripción antes de la circulación de esos posts, reconoció en esa misma red social que se trata de un meme (imagen, video o texto distorsionado con fines caricaturescos). También lo confirmamos al revisar los documentos revelados por la corte, en los que se hace mención al físico dos veces, pero no se indica nada sobre inclinaciones con personas de talla baja desnudas, resolviendo problemas matemáticos.

El físico también es mencionado en el documento #1320-37, página 28 , en el que piden a Giuffre presentar en formato original y nativo imágenes y videos de ella con Epstein, Maxwell, Alan Dershowitz, el príncipe Andrés, Ron Eppinger, Bill Clinton, Stephen Hawking, Al Gore “o cualquiera de las personas identificadas por usted en respuesta al interrogatorio”. Esta petición fue objetada por Giuffre, quien informó que “no tiene el ‘formato nativo original’ como se le solicitó”, sino copias en papel.

Ninguna de las dos menciones sobre Hawking hace referencia a un supuesto gusto por “ver cómo enanos desnudos resolvían complejas ecuaciones en una pizarra demasiado alta”.

La agencia de noticias AP explicó que Hawking participó en 2006 en una reunión de académicos prominentes promovida por Epstein, a la que también se alude en una verificación de Snopes.

Conclusión

Es falso que en los documentos que desclasificó una corte de Nueva York el 3 y 4 de enero de 2024 aparece la afirmación de que al físico Stephen Hawking le gustaba “ver cómo enanos desnudos resolvían complejas ecuaciones en una pizarra demasiado alta”. Todo partió de un meme en X (antes Twitter), que fue difundido como cierto en las redes sociales. En elDetector revisamos los archivos que liberó la corte y aunque Hawking es mencionado en dos oportunidades, ninguna tiene que ver con supuestas inclinaciones por personas de talla baja y sin ropa resolviendo problemas matemáticos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

