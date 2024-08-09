¿Reunió Trump más gente a las afueras del Capitolio que Martin Luther King? Algunas falsedades dichas en su rueda de prensa

El candidato republicano atacó en la conferencia de prensa a su contrincante, Kamala Harris.

En una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, Florida, el candidato presidencial republicano, Donald Trump, atacó el jueves 8 de agosto de 2024 a su contrincante demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris, asegurando falsamente que es la “zar de la frontera” y que no pudo aprobar su examen de abogacía.

También tergiversó, otros hechos como, por ejemplo, que el 6 de enero de 2021 habló ante más personas que Martin Luther King Jr. durante su famoso discurso de 1963.

En elDetector pasamos la lupaa cinco afirmaciones hechas por el exmandatario.

“Nadie ha hablado a multitudes más grandes que yo. Si miras a Martin Luther King cuando dio su discurso, su gran discurso, y miras el nuestro: misma propiedad, mismo todo, mismo número de personas… si no es que nosotros tuvimos más”. FALSO.

Trump aseguró que la multitud a la que habló el 6 de enero de 2021, previo al asalto al Capitolio, es la “más grande” a la que ha hablado nunca y dijo también que ni siquiera Martin Luther King, cuando dio su famoso discurso “I have a dream” (Tengo un sueño) en 1963, reunió a tantas personas como él ese día. Sin embargo, las estimaciones disponibles señalan que esa afirmación es falsa.

Según el Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King Jr. de la Universidad de Stanford, “más de 200,000 manifestantes” acudieron a la marcha en que el líder afroestadounidense dio su conocido discurso del 28 de agosto de 1963. El Servicio de Parques Nacionales reseña que asistieron “un estimado de 250,000 personas” y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en ingles) menciona a “más de 260,000 personas”.

En cuanto a la multitud a la que habló Trump el 6 de enero de 2021, el comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio estableció que se trató de “aproximadamente 53,000 seguidores”. Mientras que una línea de tiempo elaborada por la organización sin fines de lucro American Oversight , apunta que para las 10:30 am de ese día (poco menos de hora y media antes de que Trump comenzara su discurso) la policía del Capitolio estimó que se habían reunido en el lugar entre 25,000 y 30,000 personas para escucharle.

En cuanto al lugar desde donde dieron los discursos, tampoco fue exactamente el mismo: Trump habló desde el parque de La Elipse, en las cercanías de la Casa Blanca; mientras que Luther King lo hizo desde el Monumento a Abraham Lincoln . Ambos lugares están situados a una milla de distancia.

“Nadie murió el 6 de enero [de 2021]”. FALSO.

Es falso que durante el asalto al Capitolio, perpetrado por seguidores republicanos el 6 de enero de 2021, “nadie murió”.

El mismo día 6 de enero , murieron cuatro personas que formaban parte de la turba violenta que ingresó en el Congreso, casi todos promovían teorías de conspiración y respaldaban los argumentos sin base sobre que hubo fraude en las elecciones.

El quinto fallecido , el oficial Brian Sicknick, murió al día siguiente de los ataques. Eva Malecki, portavoz de la Policía del Capitolio, dijo en un comunicado que Sicknick resultó herido "mientras se enfrentaba físicamente a los manifestantes" que invadieron el Congreso, y sufrió un "colapso" cuando volvió a su oficina, por lo que le trasladaron al hospital.

El Comité del Asalto del Capitolio ( encargado de investigar la violencia de ese día) determinó que “cinco policías que se encontraban en el Capitolio el 6 de enero murieron en los días posteriores a los disturbios”, y que hubo numerosos destrozos en la sede del Congreso ( página 711 ).

“Ella [Kamala Harris] no pudo aprobar su examen de abogacía”. FALSO.

Trump afirma falsamente que la vicepresidenta no aprobó su examen de derecho. Harris lo aprobó en una segunda oportunidad. La propia candidata demócrata ha dicho que reprobó su primer intento, pero que, finalmente, lo aprobó luego y fue admitida en el Colegio de Abogados de California el año después de terminar la facultad de Derecho.

En un perfil publicado en 2016 por The New York Times de la ahora candidata demócrata, se detalla que no aprobó el examen la primera vez, y que ella misma contó que más recientemente había consolado a una joven licenciada en Derecho que también había reprobado: “Le dije que no es una medida de tu capacidad”, relató Harris.

Según los registros del Colegio de Abogados del Estado de California, Harris fue admitida en el Colegio de Abogados en junio de 1990. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de California Hastings en 1989.

“El examen de abogacía de California ha sido descrito como notoriamente difícil. Solo hubo una tasa de aprobados de 41.8% en 1985 . En julio de 1989 , 59.5% de las personas aprobaron y obtuvieron el derecho a ejercer la abogacía y la tasa de aprobados fue del 72.2% entre las 4,909 personas que tomaron el examen por primera vez. En febrero de 1990, la fecha probable en la que Harris tomó el examen por segunda vez, la tasa de aprobados fue del 45.9%, explica Snopes, una unidad de verificación, miembro, al igual que elDetector, de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés).

“Ella [Kamala Harris] era 100% la zar de la frontera y de repente, en las últimas semanas, ella ya no es la zar de la frontera”. FALSO.

Trump repitió una afirmación falsa que han hecho otros republicanos como, por ejemplo, su propio hijo Donald Trump Jr ., y que en elDetector verificamos en julio de 2024, que apunta a que la actual vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, es la “zar de la frontera” o ha sido la encargada de llevar los asuntos fronterizos durante el gobierno de Joe Biden.

Si bien el presidente Biden le encomendó a Harris el 24 marzo de 2021 (dos meses después de asumir el gobierno) la tarea de abordar las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos desde el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), se trató de una tarea específica y en ningún caso de una delegación en la vicepresidenta de todos los asuntos fronterizos.

En su discurso de ese día, Biden aclaró que Harris no iba a asumir toda la responsabilidad, ni que ese sería su trabajo completo, pero que tenía las capacidades para “liderar el esfuerzo”. Además, recordó que Obama le puso a él, como vicepresidente, esa misma tarea.

Harris aceptó la misión detallando la importancia de abordar los muchos factores que llevan a que las personas abandonen sus países y, en una reunión virtual con expertos en abril de 2021, recalcó que su misión sería liderar “la cuestión de abordar las causas fundamentales de migración en los países del Triángulo del Norte".

De la frontera ha estado a cargo Alejandro Mayorkas (desde el 2 de febrero de 2021), Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“No hubiésemos dejado [en Afganistán] equipos por valor de 85.000 millones de dólares”. FALSO.

No es la primera vez que Trump utiliza este argumento, falso, para atacar al gobierno. A los pocos días de que Estados Unidos saliera oficialmente de Afganistán, el 30 de agosto de 2021 , el hoy candidato republicano a la presidencia ya dio esa cifra de millones de dólares supuestamente dejados en equipos en el país asiático tras 20 años de invasión estadounidense.

Por otro lado, se desconoce la cantidad exacta de armamento en condiciones de ser utilizado que quedó en manos de los talibanes, pues se reportó la destrucción de parte del equipamiento. Además, no todo el presupuesto se destina a equipo bélico.

