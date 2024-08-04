El aceite de oliva no “limpia” el cáncer de matriz o útero, ni los miomas, como afirman en Facebook

“El aceite de oliva, esto no solamente limpia la vesícula, sino que limpia la matriz; la matriz si tiene cáncer, si tiene miomas… este es un milagro de la naturaleza”, se escucha en un reel viralizado en Facebook, con más de 2 millones de reproducciones, 43,600 me gusta, 1,800 comentarios y 8,400 compartidos. Pero es falso que el aceite de oliva “limpie” el cáncer o los miomas en el útero.

Ante ambas dolencias, los tratamientos van desde cirugías, terapias hormonales, pastillas anticonceptivas, hasta quimioterapia y radioterapia, en los casos más avanzados de cáncer uterino, y no se contempla el aceite de oliva.

Desde el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés), respondieron a la consulta de elDetector y verificamos también la falsedad de la afirmación con información documental disponible sobre los tratamientos para el cáncer de matriz o útero.

No está entre los tratamientos ni en la prevención

Según el NCI existen dos tipos de cáncer de útero o matriz (órgano reproductor femenino donde crece el bebé cuando la mujer está embarazada): el cáncer de endometrio, que es el más común; y el sarcoma uterino, que suele ser más grave y difícil de tratar. Hay una lista de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) contra el cáncer de útero y entre ellos no aparece el aceite de oliva.

El NCI respondió a un correo electrónico de elDetector consultando sobre la afirmación del aceite de oliva y respondieron que el video contiene “información incorrecta”.

“Las pacientes con cáncer de endometrio que tienen la enfermedad localizada generalmente se curan. Los mejores resultados se obtienen con la histerectomía [extirpación del útero], con o sin radioterapia adyuvante. El aceite de oliva u otros aceites no se mencionan como tratamiento para el cáncer de endometrio, ni tampoco se tratan en la información del NCI sobre la prevención del cáncer de endometrio ”, se lee en la respuesta de ese organismo. Desde la institución refirieron también al resumen sobre cáncer de útero, versión pacientes , en su página web.

De los tipos de cáncer de útero que detalla el NCI, el de endometrio tiene como tratamientos la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida, y se están probando nuevos tipos de tratamientos en ensayos clínicos.

El sarcoma uterino (en el que se forman células cancerígenas en los músculos del útero) tiene como opciones de tratamiento , y de acuerdo al estadio (extensión del cáncer) en que se encuentre la enfermedad, la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, e igualmente se están haciendo ensayos para probar otros tipos de tratamiento.

En ninguno de los dos casos se menciona el aceite de oliva.

En la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos hay 1,001 resultados relacionados con olive oil cancer uterus treatment (aceite de oliva cáncer tratamiento útero), pero no hallamos que exista alguna publicación que confirme que el aceite de oliva “limpie” o cure el cáncer de útero o los miomas, como falsamente se menciona en redes sociales.

Desde el NCI compartieron, además, que en la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN, por sus siglas en inglés), una alianza sin fines de lucro que se dedica a la atención, investigación y educación de pacientes con cáncer, en sus directrices para los médicos “tampoco mencionan el aceite de oliva u otros aceites en el contexto de la prevención o el tratamiento del cáncer de endometrio”.

Tampoco trata los miomas

Los miomas, de acuerdo con MedLine Plus , son tumores benignos, es decir que no se vuelven cancerosos, en el útero de la mujer.

El tipo de tratamiento para los miomas depende de la edad, la salud general de la paciente, los síntomas, el tipo de mioma, etc; pero los tratamientos que ayudan a reducir el sangrado incluyen: dispositivos intrauterinos (DIU), suplementos de hierro, ácido tranexámico (que reduce el sangrado) y analgésicos. Y para reducir el tamaño de los tumores, se usan pastillas anticonceptivas, DIU con baja carga hormonal e inyecciones de hormonas, según MedLine Plus. No se contempla el aceite de oliva como parte del tratamiento.

Una búsqueda con palabras clave en Google ( inglés y español ) no arrojó resultados fiables sobre la supuesta incidencia del aceite de oliva en los miomas como tratamiento, salvo un estudio no concluyente , publicado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, sobre el olivo y no específicamente sobre el aceite de oliva.

Conclusión

Es falso que el aceite de oliva “limpie” el cáncer de útero o miomas, como se afirma en una publicación viralizada en Facebook. Ante ambas enfermedades, los tratamientos van desde cirugías, terapias hormonales, pastillas anticonceptivas, hasta quimioterapia y radioterapia, en los casos más avanzados de cáncer uterino. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés) respondió a una consulta por correo electrónico de elDetector que “el aceite de oliva u otros aceites no se mencionan como tratamiento para el cáncer de endometrio, ni tampoco se tratan en la información del NCI sobre la prevención del cáncer de endometrio” . Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

