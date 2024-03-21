La pasta dental no sirve para tratar hemorroides y usarla puede causarte daños

No hay pruebas científicas de que la pasta de dientes sirva para tratar las hemorroides.

Publicaciones en redes sociales recomiendan aplicarse crema dental en las hemorroides (venas inflamadas en el ano o la parte inferior del recto) y aseguran que se trata de un tratamiento “efectivo” contra esta condición. Sin embargo, un experto explicó a elDetector que esto no es así: no existe ninguna evidencia científica de que el dentrífico sea bueno para las hemorroides y, por el contrario, algunos de sus componentes pueden causar irritación en la zona o hacerlas sangrar.

“Tienes hemorroides, haz esto”, dice el texto de un reel en Facebook difundido el 8 de marzo de 2024, en el que una persona se unta dentrífico en el puño mientras explica que aplicar crema dental en las hemorroides es supuestamente un “remedio que es 100% efectivo”. La publicación acumulaba hasta el 21 de marzo más de 11,000 reacciones y había sido compartida más de 1,700 veces.

Otros contenidos con la misma afirmación y videos muy similares publicados en TikTok en enero y febrero de 2024 también sumaban miles de reacciones y visualizaciones.

En elDetector contactamos al doctor Emilio Peña Ros, catedrático de la Universidad Católica de Murcia y miembro del Comité de Comunicación de la Asociación Española de Coloproctología, para consultarle sobre la veracidad de lo dicho en estas grabaciones y el experto nos contestó que “no hay ninguna evidencia que apoye la afirmación de esos videos virales”. “Ese producto no está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos, por la FDA, ni por ningún otro organismo para tratar las hemorroides y puede causar, además, un perjuicio importante por algunas de las sustancias que lo componen”, dijo.

“Algunas pomadas hemorroidales contienen mentol, por lo que imagino que algunos usuarios han pensado que la pasta dental podría tener efecto positivo, pero al contrario puede irritar, erosionar o hacer que sangren las hemorroides”, añadió Peña Ros en su respuesta por correo electrónico.

También detalló que “el lauril sulfato de sodio puede ocasionar irritación y úlceras en las mucosas, y otros excipientes [de la pasta dental] pueden generar reacciones locales perjudiciales para la salud”.

En elDetector consultamos, además, publicaciones sobre hemorroides en un sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos, en el Colegio Americano de Gastroenterología y en páginas de centros de salud como la Clínica de Mayo o la Clínica de Cleveland y en ningún caso encontramos que se recomiende el uso de pasta dental para su tratamiento. Como remedios, generalmente se propone tomar baños de asiento, ingerir suficientes líquidos y fibra para favorecer el tránsito intestinal, o usar cremas y supositorios de venta libre específicamente formulados para tratar hemorroides.

Anteriormente en elDetector hemos desmentido también otras publicaciones referidas al uso de pasta dental como supuesto método depilatorio o para quitar manchas y acné del rostro.

Conclusión

Es falso que la pasta dental sea un tratamiento “efectivo” para las hemorroides, como aseguran publicaciones compartidas en redes sociales. Un experto explicó a elDetector que no hay evidencia científica de que el dentrífico sea bueno para tratar esta condición y advirtió que, por el contrario, algunos de sus componentes pueden causar reacciones adversas como irritación en la zona o hacer sangrar las propias hemorroides. Además, no figura como tratamiento en sitios oficiales de Estados Unidos, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Clínica de Mayo o la Clínica de Cleveland. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

