Es falso que en Perú se haya lanzado una “nueva moneda” en homenaje al expresidente Alberto Fujimori

No es la primera vez que circula desinformación sobre la moneda de sol de Perú.

Tras el fallecimiento del expresidente peruano Alberto Fujimori, surgió una publicación en redes sociales que muestra una supuesta “nueva moneda” de un sol (moneda peruana) con su rostro, creada en su homenaje. Sin embargo, esto es falso. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) negó la emisión de dicha moneda, que también fue vinculada a una desinformación en 2023, la cual verificamos entonces en elDetector.

“Nueva moneda de 1 sol [en] conmemoración al presidente Fujimori”, se lee en el post compartido el 14 de septiembre de 2024, tres días después del anuncio de su deceso, el día 11. En la imagen incluida en la publicación se muestra ese sol con su cara y en la parte inferior un texto que dice: “Homenaje al mejor presidente del Perú Fujimori”.

Una desinformación que ha vuelto a circular

El BCRP, cuya una de las funciones es la emisión de billetes y monedas en Perú, ha realizado cambios e incorporado nuevos diseños de monedas conmemorativas dedicadas a personajes y hechos históricos, pero ninguno de ellos incluye el rostro de Fujimori. El equipo de prensa de esta entidad negó a elDetector vía telefónica que se haya emitido una nueva moneda con su imagen en conmemoración del fallecido expresidente, como dice la publicación que estamos verificando.

“Todas las cosas que hacemos las informamos a través de nuestra página web, donde está la información oficial”, agregaron. Tras buscar en el sitio web del BCRP, elDetector verificó que no había información que respaldara lo afirmado en el post desinformante.

En abril de 2023, antes del deceso de Fujimori, nuestro equipo calificó como falsas publicaciones similares a esta que aseguraban que el rostro del expresidente estaba en la moneda de un sol de Perú. Sin embargo, como en este caso, era falso.

El sol peruano

El diseño actual de la moneda de un sol peruano presenta, en su reverso, en la parte central, la “denominación de la moneda en número (1), el logotipo de la ‘Marca País Perú’ y, debajo, la unidad monetaria SOL”. En el anverso, se puede observar en el centro “el Escudo de Armas del Perú, rodeado por la leyenda ‘Banco Central de Reserva del Perú’, el año de acuñación y un polígono de ocho lados inscrito”.

Fue bajo la presidencia de Fujimori, en 1990 cuando se estableció como moneda oficial de Perú el “nuevo sol”, como parte de un plan para combatir la hiperinflación que afectaba al país desde finales de la década de 1980. Más tarde, en diciembre de 2015, la moneda fue renombrada simplemente como “sol”, conservando la misma equivalencia.

Conclusión

Es falso que el Banco Central de Reserva del Perú haya emitido “una nueva moneda” con la imagen del fallecido expresidente Alberto Fujimori, como muestra una publicación en Facebook. El propio BCRP desmintió a elDetector la existencia de dicha moneda, señalando que toda la información oficial está disponible en su sitio web. Esta desinformación ya había sido desmentida por nuestro equipo en 2023. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

