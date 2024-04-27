Es falso que cientos de miles de indocumentados se han registrado para votar en Texas, Arizona y Pensilvania

Los no ciudadanos no están autorizados a votar en las elecciones presidenciales.

“El número de votantes que se registran sin una identificación con fotografía se está disparando en 3 estados clave: Arizona, Texas y Pensilvania”, se lee en publicaciones de Facebook y X (antes Twitter), en la que además citan unas cifras que, supuestamente, corresponderían al registro desde principios de 2024 en esos estados para votar. Y añaden que “los ilegales no pueden obtener licencias allí. Pero pueden obtener tarjetas de Seguro Social” para sugerir que estas personas que se han registrado sin identificación con fotografía (como puede ser la licencia de conducir) son inmigrantes indocumentados.

PUBLICIDAD

En uno de los mensajes se agrega que Help America Vote Verification (HAVV) permite que las personas “se registren con un número de Seguro Social (4 dígitos)” y pueden obtener allí tarjetas del Seguro Social.

Pero es falso que esas cifras correspondan a indocumentados registrados para votar en esos estados o que HAVV los registre, pues este es un sistema de verificación y no de registro de votantes, como dijeron a elDetector desde la oficina de prensa de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Verificamos todo con información oficial sobre Arizona, Texas y Pensilvania, el HAVV y la explicación a elDetector de un experto del instituto no partidista Brennan Center For Justice.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





Los indocumentados no pueden votar

Ante todo, es importante destacar que las personas indocumentadas no están autorizadas a votar en elecciones federales , que son las que definen los cargos de presidente, vicepresidente, elector presidencial y cargos del Congreso.

Los requisitos para votar en Estados Unidos en elecciones federales establecen que se debe ser ciudadano estadounidense, mayor de 18 años o que los cumplirá el día de la elección y estar inscrito para votar antes de la fecha límite que establecen los estados para el registro. La página en español del gobierno de Estados Unidos destaca que no pueden votar las personas que no tengan ciudadanía, incluidos los residentes permanentes (personas con green card).

Por lo tanto, es ilegal que los indocumentados intenten votar en elecciones federales. La sección 611 del Título 18 del Código de EEUU sobre voto de extranjeros establece que los no ciudadanos que voten pueden enfrentarse a una multa o una pena de prisión de hasta un año, o ambas cosas.

PUBLICIDAD

Según el Brennan Center For Justice, en los más de 23.5 millones de votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2016, sólo hubo 30 casos sospechosos de votantes no ciudadanos, lo que representó el 0.0001% del total. En un análisis reciente señala que “cada uno de los estudios legítimos llevados a cabo sobre este tema demuestra que el voto no ciudadano en las elecciones federales y estatales es imperceptiblemente raro”.

Andrew Garber , experto del programa de democracia del Brennan Center For Justice, explicó a elDetector que si los no ciudadanos se registraran para votar, sería fácil detectarlo y rectificarlo porque la ley federal exige que los funcionarios electorales realicen una revisión rutinaria de las listas de votantes y señalen cualquier registro inadecuado si existiera.

“Todos los intentos de encontrar pruebas de que los no ciudadanos votaron han resultado vanos. La Comisión sobre Integridad Electoral del presidente Trump, creada con el propósito expreso de encontrar evidencia de que los no ciudadanos votaron en las elecciones de 2016, se disolvió sin llegar a un solo hallazgo de fraude”, detalló Garber.

No se trata de información sobre ciudadanía

La publicación que circula en Facebook y X incluye cifras del supuesto registro de indocumentados para votar en Texas (1,250,710), Arizona (220,731) y Pensilvania (580,513), y afirma falsamente que HAVV permite ese registro con un número de Seguro Social.

PUBLICIDAD

Este sistema , según la página web del Seguro Social, funciona con la solicitud de verificación de validez de número de Seguro Social que los estados envían sobre las personas inscritas como votantes que no hayan presentado una licencia de conducir válida durante el proceso de registro. “HAVV verifica la exactitud del nombre, la fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del SSN presentados y envía una indicación de si nuestros registros muestran que la persona ha fallecido”, se lee .

La oficina de prensa del Seguro Social explicó por correo electrónico a elDetector que “la verificación HAVV no proporciona información de ciudadanía. HAVA no otorga autoridad para proporcionar información de ciudadanía del estado solicitante”.

HAVV es un sistema de verificación que se implementó a raíz de la Ley Ayude a América a Votar (HAVA, por sus siglas en inglés) de 2002, que exige que los estados verifiquen la información de los votantes recién registrados para las elecciones federales.

Acá se puede ver la base de datos disponible en la página de la SSA sobre las solicitudes de verificación en el sistema HAVV.

Pensilvania

Desde elDetector contactamos a la oficina de comunicaciones y prensa del Departamento de Estado de Pensilvania y nos remitieron a una información en su página web en la que se aclara que los números incluidos en la publicación que circula en redes se refieren a la cantidad de verificaciones solicitadas por el estado al Seguro Social de personas que se inscribieron sin identificación con fotografía; es decir, no al registro para votar de personas indocumentadas.

PUBLICIDAD

“Pensilvania NO registró a cientos de miles de nuevos votantes sin identificación con fotografía en los primeros tres meses de 2024. Los datos de Help America Vote Verification (HAVV) citados en una publicación viral en las redes sociales de abril de 2024 NO representa el número de votantes recién registrados en Pensilvania, y cualquier afirmación en sentido contrario es falsa”, se lee en el documento , en el que explican también que esos datos representan las transacciones que desde Pensilvania enviaron “para la verificación del número de Seguro Social (SSN) para múltiples propósitos, no solo para el registro de votantes”.

La cifra sobre Pensilvania que incluía la publicación que circula en redes (580,513) es mucho mayor que el número real de nuevos inscritos. “Al 3 de abril de 2024, había aproximadamente 75,000 nuevos registros de votantes en 2024. Ese número correcto está disponible públicamente a través de nuestro sitio web “, apunta la página del estado.

Texas

Desde la oficina de prensa de la secretaria de estado de Texas, Jane Nelson, remitieron a elDetector a un comunicado del 3 de abril de 2024 en el que se explica que es inexacta la cifra de 1.2 millones de votantes registrados para votar en Texas sin una identificación con fotografía. “La verdad es que nuestras listas de votantes han aumentado en 57,711 votantes desde principios de 2024. Esto es menos que el número de personas registradas en el mismo período en 2022 (alrededor de 65,000) y en 2020 (alrededor de 104,000)”.

PUBLICIDAD

Texas, según detalla ese comunicado , es de los estados que requieren que sus ciudadanos presenten la licencia de conducir o el número de Seguro Social para poder registrarse para las elecciones federales.

“Cuando un individuo se registra para votar únicamente con el número de Seguro Social, el estado verifica que sea auténtico”, así que la cifra de 1.2 millones (que además indican proviene del Seguro Social) informaría la cantidad de veces que el estado ha solicitado al SSA verificar el número de Seguro Social de un individuo. Sin embargo, también señalan que ese número es “claramente incorrecto y ahora estamos trabajando para determinar por qué existe una discrepancia tan grande”. En todo caso, la cifra no se vincula a inmigrantes sin papeles, sino a verificaciones solicitadas sobre nuevos votantes registrados.

Arizona

Stephen Richer, registrador del condado de Maricopa (responsable del registro electoral del condado), publicó el 3 de abril de 2024, en su cuenta de X una explicación sobre la cifra que circula en redes, que señala que supuestamente 220,731 personas indocumentadas se registraron para votar en el estado de Arizona.

“Las listas de votantes de Arizona en realidad han ido disminuyendo”, escribe Richer. “En el condado de Maricopa, hemos pasado de aproximadamente 2.6 millones de votantes registrados activos en 2020 a aproximadamente 2.4 millones de votantes registrados activos en 2024”. Agrega que la Administración del Seguro Social “no se utiliza para verificar la ciudadanía. Se usa para comprobar la prueba de identidad” y concluye que “hay cero validez a la sugerencia en el post original que 220.731 inmigrantes ilegales se han registrado en Arizona en 2024” .

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que cientos de miles de personas indocumentadas se estén registrando para votar en Arizona, Texas y Pensilvania, como afirman en redes. Las cifras que circulan en las publicaciones se refieren al número de verificaciones solicitadas por los estados a la Administración del Seguro Social sobre los individuos que se han registrado para votar sin una documentación con fotografía, tal como aclaran páginas web de los estados y el registrador del condado de Maricopa, Arizona. Quien tiene un número de Seguro Social válido no es una persona indocumentada, aunque no presente una identificación con fotografía. Por otra parte, los individuos que no son ciudadanos estadounidenses, con o sin papeles, no están autorizados a votar en las elecciones federales y, de hacerlo, pueden enfrentarse a multa o prisión, según la legislación vigente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: