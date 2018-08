Abogados exigen al Congreso que detenga los abusos del gobierno al debido proceso migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció haber separado forzosamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio a 2,551 menores tras imponer cargos criminales a sus padres. Si bien no existe una política de separación de familias , con esta decisión las autoridades le arrebataron los niños a los progenitores y adultos que los custodian y los enviaron al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

Una vez terminados los procesos criminales, los padres siguen un escabroso camino, primero para dar con el paradero de los menores y luego para recuperarlos, un proceso para el cual el gobierno no estableció un protocolo claro e inmediato que facilitara los reencuentros.

El 26 de junio una corte federal del sur de California en San Diego ordenó al DHS reunificar a la totalidad de las familias afectadas. Al término de los plazos establecidos, unos 600 menores no fueron reunificados. El DHS dijo que los reencuentros no se llevaron a cabo, o bien porque sus padres fueron deportados solos o no calificaban para el reencuentro.