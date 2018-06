Ataque "al estado de derecho" y a la "independencia judicial": las reacciones por negar asilo a víctimas de violencia doméstica y pandillas

Miles de casos afectados

Golpe al debido proceso

AILA explica que “el Fiscal General emitió una decisión precedente en un caso que se refirió a sí mismo” y que el dictamen “anuló la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en Asunto A-B y anunció que, en su opinión, las víctimas de violencia doméstica y otras víctimas de delitos perpetrados por actores privados no gubernamentales generalmente no califican para el asilo ”.

“Esta decisión también debe examinarse a la luz de las mujeres y familias centroamericanas que ahora vienen a nuestras fronteras en busca de protección contra la violencia extrema en sus países de origen”, añadió. “Estas mujeres no están seguras en sus propios países porque el gobierno no puede o no las protegerá. Además, la decisión ha hecho que el difícil camino hacia el asilo sea aún más difícil para aquellos que buscan protección en sus propios países y no la reciben”.