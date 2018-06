Marks advirtió que la asociación “no puede comentar sobre decisiones tales como levantar cargos criminales (contra los indocumentados que cruzan por zonas no autorizadas de la frontera), porque se trata de política y no comentamos sobre la política (desarrollada por el gobierno federal). Pero sí sobre el impacto” que causarán estas decisiones , apuntó.

Colapso en puertas

Malos presagios

La crisis no se detiene

Plan demócrata

El proyecto de ley, conocido como ' Keep Families Together', es patrocinado por 30 legisladores y exige garantizar que el gobierno federal actúe “en el mejor interés de los menores”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Academia Estadounidense de Pediatría, el Kids In Need of Defense (KIND), la Coalición por los Derechos de Inmigrantes Humanitarios de Los Ángeles (CHIRLA) y el Children's Law Center y el Young Center for Immigrant Rights.