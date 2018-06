El fiscal general asegura que las víctimas de violencia doméstica y de pandillas "por lo general" no calificarán para pedir asilo

El fiscal general Jeff Sessions indicó este lunes que las víctimas de violencia doméstica y de las pandillas por lo general no calificarán para pedir asilo, una decisión que los defensores de derechos humanos dicen que afectará a decenas de miles de inmigrantes que buscan refugio en EEUU.

Su anuncio va en concordancia con el reenfoque que había adelantado sobre "restablecer los sólidos principios de asilo” contenidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un nuevo paso en la estrategia de la Casa Blanca de Donald Trump para dificultar la entrada al país a inmigrantes que llegan en busca de la protección del gobierno estadounidense.

La decisión de Sessions revierte una medida del Panel de Apelaciones sobre Inmigración del Departamento de Justicia establecida en 2016 que indica que una mujer abusada de El Salvador era elegible para asilo bajo la ley federal. Esa instancia normalmente es la máxima autoridad sobre esos asuntos, pero el fiscal general tiene el poder de cambiarlo.

"No hemos actuado con apresuramiento sino cuidadosamente", dijo Sessions. "En mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley".

"Por lo general las solicitudes de extranjeros pertinentes a violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no gubernamentales no calificarán para asilo", escribió en un comunicado. "El mero hecho de que un país podría tener problemas para efectivamente hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones son más propensas a ser víctimas del crimen, no puede ser estacblecido por sí mismo como causa de asilo", agregó Sessions.

Previamente, durante un discurso en la inauguración de un curso de capacitación legal de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) en Washington, Sessions volvió a fustigar la política de asilo y pidió a los jueces que decidan los casos “de manera eficiente”.

También dijo que los magistrados “deben mantener nuestras leyes federales funcionando de manera efectiva, justa y consistente”.





Razones de asilo

Sessions remarcó que la INA “claramente” establece cinco razones de asilo, siendo ellas persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.

El fiscal general dijo además que “el asilo nunca tuvo la intención de aliviar todos los problemas, incluso todos los problemas graves que enfrentan las personas todos los días en todo el mundo”, y aprovechó nuevamente la oportunidad para pedirle al Congreso “que aclare estos asuntos”.

Desde que asumió la presidencia el 20 de enero del año pasado, Trump ha insistido en que el legislativo apruebe una dura política migratoria que, además de endurecer los requisitos de asilo, le provea fondos para construir un muro en la frontera con México, construya más cárceles para inmigrantes, aumente las redadas, acelere las deportaciones y reduzca un 50% la inmigración legal en un plazo de 10 años.

Papel clave

“Cada uno de ustedes juega un papel importante en la administración de nuestras leyes de inmigración”, dijo Sessions al anunciar que habrá cambios en el proceso de asilo. “Los jueces de inmigración son críticos para garantizar que el Departamento de Justicia lleve a cabo sus responsabilidades bajo el INA”.

Dijo además que los jueces de inmigración “tienen la obligación de decidir los casos de manera eficiente y de mantener nuestras leyes federales funcionando de manera efectiva, justa y consistente”. Y precisó que, en el futuro inmediato, los jueces de inmigración “realizarán los deberes que el fiscal general prescribirá" sobre el tema.

Sessions explicó que los cambios a la política de asilo serán tomados con el objetivo de “poner fin a la anarquía que ahora existe en nuestro sistema de inmigración” y previno que el Departamento de Justicia “usará todos los recursos disponibles para cumplir con este objetivo”.

“Actuaremos estratégicamente con nuestros colegas de DHS y de todo el gobierno y no dudaremos en redistribuir los recursos y modificar las políticas para enfrentar los nuevos desafíos a medida que surjan”, indicó.





Temores fundados

Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que el anuncio del fiscal general Sessions tendrá un fuerte impacto en la frontera, donde en mayo se llevaron a cabo más de 50,000 aprehensiones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos en busca de asilo en Estados Unidos.

Las mayores preocupaciones surgen en torno a la lectura “literal” de la ley respecto al asilo y que deja de lado el precedente histórico de las cortes de inmigración.

“El señor Sessions esta equivocado y no está al tanto sobre el desarrollo judicial en los casos de asilo político”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

De las cinco razones de asilo, agrega, “la pertenencia a un grupo social en particular es el grupo más amplio y corresponde por ejemplo a personas que han sufrido abusos de violencia doméstica”.

“Ha habido mucha discusión sobre este tema, en particular la violencia doméstica”, señala Velásquez. “Estamos hablando de mujeres que han sido brutalizadas de manera espantosa. En lo personal he litigado en asilos que han sido otorgados por esta causal que el fiscal Sessions no mencionó en su anuncio”.

Velásquez dijo además que “desde hace varios años hemos visto que los encargados de las personas refugiadas intentan agregar el abuso doméstico como la sexta causa de asilo, pero las autoridades y el sistema judicial ha dicho que no es necesario porque esta categoría de personas cae como miembro de un grupo social participar perseguido”.





Historia jurídica

Velásquez también señala que las palabras de Sessions “no pueden cambiar años de decisiones judiciales a favor de personas que son victimas de violencia doméstica o orientación sexual”.

“El gobierno no puede hacerlo, no puede hacer borrón y cuenta nueva. Sessions está hablando de lo que él quiere que suceda, pero no será como él dice”.

En similares términos se refirió Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Sessions está dejando fuera a los grupos especiales. Lo dice esperando que los jueces cumplan sus órdenes, pero no creo que esa sea la manera legal de hacerlo”, añade.

“El fiscal general está tratando de alguna manera de coartar el poder de los jueces, limitando la capacidad para otorgar el alivio del asilo. Creo que esa estrategia nos dará más oportunidades para retarlo en los tribunales superiores”, indicó Hernández.





Política migratoria de Trump

El anuncio de cambios en la política de asilo se suma a otras duras medidas migratorias anunciadas por el gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca.

El 25 de enero el mandatario firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre la construcción del muro en la frontera con México y otra sobre las ciudades santuario, en las que decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

A principios de abril de este año anunció la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera y la presentación de cargos criminales a la totalidad de los indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera.

El 13 de abril la Casa Blanca publicó en el registro federal el reglamento que puso fin a la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar).

Días más tarde el gobierno anunció el envío de jueces de inmigración a la frontera para acelerar procesos y agilizar deportaciones.

“Si cruzas la frontera del suroeste de forma ilegal, te procesaremos. Es así de simple”, dijo Sessions.

El fiscal general también anunció que “estamos trabajando activamente con nuestros socios del DHS para asegurarnos de que podamos desplegar a jueces electrónicamente y por videoconferencia cuando sea necesario”.