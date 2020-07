Todo lo que necesitas saber de las 12 iniciativas que estarán en la boleta electoral en California

El proceso de iniciativas es una forma costosa de hacer cambios en las políticas públicas. Desde 2000, se han gastado cerca de 2,000 millones de dólares en iniciativas , más de la mitad en los últimos tres ciclos electorales, según el Public Policy Institute of California .

Proposición 14

• En contra: Se acusa al Instituto de ser demasiado burocrático. Sus simpatizantes exageran los beneficios , que no han sido tantos desde su creación en 2004 con la Proposición 71 .

Proposición 15

• Por qué: El gran aumento en el valor de la propiedades hizo difícil que lo puedan pagar los dueños californianos. En 1978 se aprobó la Proposición 13 que congeló el pago de impuestos prediales al valor de la compra y no del valor actual. La medida la descongela para ciertas propiedades comerciales. Ellas tendrán que actualizar el impuesto y abonar cada año al valor real .

• A favor: Es injusto que algunas empresas paguen impuestos a la propiedad muy bajos cuando las escuelas y las comunidades locales hacen frente a duros recortes ante la falta de dinero estatal. Esta bien el recorte de la Proposición para los individuos, no para un sector privado .

Proposición 16

• A favor: Antes de la Prop. 209 se habían logrado progresos en la equidad. No se puede solucionar la desigualdad racial sin tener en cuenta la raza . Los estudiantes de minorías y los contratistas se han perjudicado con la eliminación de la acción afirmativa . Por eso debe volver .

• En contra: Los críticos dicen que está mal dar un beneficio especial para unos estudiantes y perjudicar a los que están capacitados para entrar pero no caben en esta definición de minoría como los asiatico. No es justo que no se tome en solo el aspecto académico.