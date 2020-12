La supuesta falta de memoria y la avanzada edad de la senadora Feinstein ponen en aprietos su continuidad

Entre algunos demócratas corre el sentir de que la senadora de California , Dianne Feinstein, a los 87 años no está con toda la capacidad necesaria para ocupar posiciones importantes en la Cámara Alta.

¿Por qué se habla ahora de eso?

Un reportaje reciente de la revista The New Yorker mencionó que lo ocurrido en algunas audiencias legislativas, en que ella parece no estar en la mejor forma, son más comunes de lo que se cree.