¿Apostarías por Mí?: Estas son todas las parejas confirmadas del reality
Aquí te contamos quiénes son las parejas que pondrán a prueba su amor en el nuevo reality de TelevisaUnivision
Si vivir con alguien puede ser caótico, ¿te imaginas hacerlo pero con 12 parejas más? De esto trata ¿Apostarías por Mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision que se estrenará en enero del 2026 por Univision.
Todas las parejas de famosos compiten por ganar 300 mil dólares, pero a cambio perderán su privacidad, ya que estarán vigiladas 24 horas , los siete días de la semana, donde además estarán rodeadas de tentaciones, retos y apuestas, que dejarán al descubierto qué tan poderoso es su amor.
¿Qué parejas están confirmadas para '¿Apostarías por Mí?'?
Como te comentamos, serán 12 parejas quienes se apunten a esta aventura pero poco a poco hemos ido descubriendo de quiénes se tratan. Aquí te contamos sobre las que ya fueron reveladas:
La primera pareja en destaparse fue la de Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar, quienes se conocieron cuando ambos estaban casados pero, lastimosamente, sus relaciones no funcionaron y terminaron con sus respectivos matrimonios.
Como si se tratara del mismísimo destino, se volvieron a encontrar ahora solteros, por lo que decidieron darse una oportunidad y llevan 25 años juntos, los cuales lo celebrarán dentro del reality.
Los segundos tienen una historia inusual, pues él quería una novia para su perrito y la hermana de ella, buscaba lo mismo. Fue de esa manera en que Adrián Di Monte y Nuja Amar coincidieron. Cuando se vieron por vez primera, ambos sintieron que ya se conocían de mucho antes y su química fue inevitable.
Recientemente, el actor cubano le pidió matrimonio a Nuja en Capadocia, Turquía, y con su ahora esposa busca agrandar su familia y mostrar que no importan las críticas a su relación, pues su amor es más grande que eso.
La tercera pareja la conforma una famosa conductora de '¡Siéntese Quien Pueda!' y un creador de contenido, que su historia de amor inició cuando él le pidió grabar un video de crossfit a la presentadora. Fue así que se conocieron Alejandra Jaramillo y Beta Mejía.
Aunque Ale no estaba lista para abrir su corazón, Beta no se dio por vencido hasta conquistarla. Se enamoraron tan profundamente que en poco más de medio año de relación decidieron vivir juntos y su amor cada vez se hace más fuerte.
¡No pierdas de vista a los nuevos revelados y conoce quiénes más entrarán a esta aventura por el sitio oficial de ¿Apostarías por Mí?!