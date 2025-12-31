TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo Méndez y Claudia Galván son la novela pareja confirmada de ‘¿Apostarías por Mí?’

El cantante y la empresaria confirman su entrada al reality show de TelevisaUnivision, que se estrena el 18 de enero a nivel mundial

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

Lorenzo Méndez y Claudia Galván fueron confirmados este 31 de diciembre en la fiesta de Año Nuevo como la novena pareja que formará parte del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, donde juntos entrarán a la villa para convivir con otras 11 parejas y demostrar que el amor lo puede todo.

Este nuevo programa se estrenará el próximo 18 de enero a nivel mundial en la señal de Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX, donde podrás disfrutar todo el contenido 24/7.

Conoce a todas las parejas confirmadas en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Quiénes son Lorenzo Méndez y Claudia Galván?

Se conocieron en la secundaria, entre risas y bailes. Una infidelidad en la preparatoria los separó. A los 19 se casaron: jóvenes, intensos y llenos de sueños, hasta que la inmadurez los obligó a divorciarse.

Diez años después, y tras haber tenido otras parejas estables, el destino les tenía preparada una segunda oportunidad. Con la preparación de la fiesta de su hija de 15 años, esa chispa que nunca se apagó volvió a encenderlo todo.

Hoy, Claudia y Lorenzo no son los mismos jóvenes que se divorciaron: son más fuertes, más valientes y más reales.

Y en ‘¿Apostarías por Mí?’ están decididos a demostrar que cuando algo es verdadero, el tiempo no lo borra… ¡lo confirma!

Entra al sitio del reality show para conocer a todas las parejas que entrarán a la villa para conquistar a la audiencia.

¿Apostarías por Mí? es un reality show basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision

