¿Apostarías por mí? Salvador Zerboni y Marcela Ruiz son la décima pareja confirmada de ‘¿Apostarías por Mí?’ Te contamos todo sobre cómo se conocieron Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, quienes buscarán ganar ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¿Apostarías por Mí?: ¡Imagina vivir con 12 parejas!

Este 18 de enero, la villa del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ abrirá sus puertas con 12 parejas de famosos listas para convivir y enfrentar diversos desafíos.

La producción destapó este jueves 8 de enero a la décima pareja que formará parte del programa y que está lista para conquistar a la audiencia: Salvador Zerboni y Marcela Ruiz.

¿Quiénes son Salvador Zerboni y Marcela Ruiz?

Son de esas parejas que llegaron sin buscarse: una fiesta, una conversación inesperada y una conexión que empezó como amistad y terminó siendo su camino. La pandemia solo confirmó lo que ya intuían.

Ella es magia, energía y emoción pura; él es carácter, fuerza y una fama de villano que no tiene nada que ver con quien es realmente. Su amor surge desde la independencia: dos seres fuertes que, al unirse, crean algo aún más poderoso. Se entienden casi de forma telepática.

Entre el trabajo en equipo, la intensidad y un amor que se transforma, esta pareja no solo quiere ganar, viene a dejar huella. Se conocieron en una fiesta sin planearlo; ella fue quien dio el primer paso para hablarle y ahí se hicieron amigos.

Zerboni asegura que es la relación en la que más ha durado: llevan cuatro años. Cuando empezaron a vivir juntos, llegó Panzón a sus vidas, un perro pit bull con quien Zerboni se identifica, pues dice que la gente les ve cara de enojones y se asustan.

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Imagen TelevisaUnivision

Como pareja, su mayor fortaleza es el trabajo en equipo y un nivel de entendimiento casi telepático. Marce dice que están muy mimetizados.

A los padres de Marcela les preocupaba que Zerboni fuera actor y tuviera “malas mañas”, porque interpreta villanos en las telenovelas. Para ella, lo peor de él es la necedad y su carácter duro. Para él, lo peor de ella es la procrastinación y que no sabe levantarse temprano.

Viajan mucho porque piensan que “hay que pisar el mundo antes de morir”.

Zerboni tuvo un problema de audición. Ella resolvía el papeleo mientras él estaba en el hospital. Él perdió el oído izquierdo; ha sido difícil, pero los unió como pareja. Les gusta que entre ellos no hay codependencia: hay crecimiento individual y mutuo.

Sueñan con tener una casa grande, muchos perros y viajar mucho. Zerboni se siente responsable por la exposición de su pareja, por lo que la cuidará a costa de todo.

Conócelos más a fondo a partir del 18 de enero en el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’ por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.