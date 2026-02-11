¿Apostarías por mí? Ale hace una apuesta histórica por Beta y lo pierden todo en '¿Apostarías Por Mí?' La pareja nominada confío en lo bien que se conocen, pero el desafío dejó al descubierto su realidad.



La segunda pareja nominada de esta cuarta semana de ‘¿Apostarías por Mí?, Ale y Beta, quisieron apostar el todo por el todo en el desafío de este 11 de febrero, sin embargo, las cosas no salieron como pensaban.

Todo comenzó en las apuestas de las mujeres por sus hombres en el desafío ‘Partida de Cabezas’, en el que ellas tuvieron que apostar por sus esposos el dinero que consideraran, con el objetivo de que ellos terminen satisfactoriamente un desafío que conllevaba concentración, rapidez, pero sobre todo, conocimiento de su pareja.

Ale apuesta casi toda su bolsa semanal por Beta y lo pierden todo

Ale hizo historia en esta cuarta semana de ‘¿Apostarías por Mí? al apostar $23,520 dólares por el buen rendimiento de su pareja Beta, y tomando en cuenta que ya están nominados, quiso apostar el todo por el todo, pero las cosas no salieron como pensaba.

Beta tuvo problemas al armar el rompecabezas del rostro de Ale, pero no sólo eso, sino que no contestó correctamente la mayor parte de las preguntas sobre su pareja, lo que los llevó a perder casi todo su dinero y quedar en el fondo del ranking.

Me duele, obviamente no soy bueno en el multitasking y me duele porque ayer deposité la confianza en ella, y ella respondió depositándola en mí... y la embarré, no pensé que fuera a apostar tanto, me duele haberle fallado así Beta



Ante las palabras de decepción de Beta, Ale le recordó que las apuestas son responsabilidad de los dos:

La embarramos los dos, estoy consciente de que metí las cuatro patas hasta el fondo, ganamos los dos y perdemos los dos, no es sólo responsabilidad de él Ale

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.