¿Apostarías por mí? Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión Las parejas que conforman este equipo tienen intensa discusión para decidir si nominan a los Bezares esta semana.

Video ¡Sin dudas! Beta logra responder a todas las preguntas, pero no termina el rompecabezas

La noticia sobre que Laysha y El Malito resultaron ser la segunda pareja nominada de la semana en ‘¿Apostarías por Mí’’, movió fibras dentro de la villa y puso en duda las estrategias pactadas. Dos parejas del Team Pueblo ahora están nominadas, recordemos que Ale y Beta fueron los primeros en entrar a la placa y ahora el Team Rebelión decide volver a mover sus fichas.

Team Rebelión tienen intensa discusión para decidir su estrategia del Cara a Cara de este jueves

¿Apostarías por Mí?



Los ánimos quedaron prendidos tras revelarse la segunda pareja nominada y el Team Rebelión no perdió el tiempo y decidió cambiar por completo el plan que tenían de nominar a Mario y Brenda Bezares.

Qué tal si salvamos en la semana a Mario y Brenda, y cuando regresen dos de los tres, van a decir ya no hay equipo, van a decir, qué milagro que tú no salgas nominado y nosotros tres contra el fuego. Dejemos que crean que van ellos nominados y en el momento que todo se tire, le damos Adrián



Sin embargo, Nuja fue quien externó a su equipo que si nominan mañana en el Cara a Cara a Mario y Brenda, ellos son los que saldrían expulsados el próximo domingo.

Yo no sé por qué tengo el sentimiento que si nominados a Mario, él sale, a la gente no le gusta lo que ha hecho. Una cosa es que seamos corteses con él, pero yo no vuelvo a estar en un equipo con él Nuja

¿Apostarías por Mí?



Por su parte, Rubí consideró que lo mejor es dejarlo fuera de la placa de nominados esta semana, para que las parejas que son aliados de Los Bezares, se den cuenta si los apoya con votos.

Si lo dejamos afuera, rompes con todas las creencias, porque al dejarlo fuera, las demás parejas nominadas le van a preguntar si los va a apoyar, como son Laysha y Tiby Rubí



Adrián siguió mostrando al Team Rebelión las dos opciones que tienen para el día de mañana, con el fin de quedar de acuerdo con una de las estrategias.

Tenemos dos opciones, seguir con el plan y meter a Mario y Brenda, o meter a Tiby y Medina, y él se queda fuera, y los tres que están nominados, van a decir, cómo es que tú no estás nominado Adrián

¿Apostarías por Mí?



Tras varios minutos de discusión para ponerse de acuerdo, Adrián remató con un argumento muy tentador que las demás parejas decidieron aceptar y seguir con la estrategia de nominar a Tiby y Medina, y dejar a Mario y Brenda para la siguiente semana.

Si yo caigo por presupuesto la siguiente semana, claven a Mayito, yo me voy a la placa con Mayito, a mi no me interesa, puede ser que pierda. Vamos a poner a su gente en contra él, sin haber dicho una palabra. A Mayito lo metemos la semana que viene, es más, la semana que viene, si yo caigo, clávenlo, si cae uno de nosotros, hablemos a quién quieren poner Adrián



¿Qué pasará mañana en el Cara a Cara? ¡No te lo pierdas! '¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

PUBLICIDAD