¿Apostarías por mí?

¡Por tercera vez! Laysha y ‘El Malito’ se convierten en la segunda pareja nominada de la semana en '¿Apostarías Por Mí?'

La joven pareja no logró evitar la nominación de esta semana y sumó su tercera vez en la placa.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Tras realizar una de las apuestas más bajas entre ellos, Laysha y El Malito se convirtieron en la tercera pareja nominada de esta cuarta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’, ya que su bajo rendimiento en los desafíos los colocaron en el fondo del ranking de parejas.

Aunque Ale y Beta fueron la pareja que quedó en el fondo del ranking al perder casi todo su dinero, como ellos ya estaban nominados, se eligió a la siguiente pareja con menos dinero. En donde se encontraban Laysha y El Malito.

Laysha y El Malito suman su tercera nominación en toda la temporada de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Alan Tacher y Alejandra Espinosa les revelaron a las parejas que Mario y Brenda Bezares y Laysha y El Malito, eran las dos parejas con menos dinero después de Ale y Beta.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

