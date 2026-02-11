TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuál es el desafío de hombres de hoy 11 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'?

El desafío de hoy no solo mide rapidez y memoria, también pone a prueba la conexión emocional de cada pareja. En un momento decisivo de la competencia, los errores pueden costar la nominación y acercarlos a la eliminación.

Ana Belén Ortiz
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Laysha confiesa el amor inmenso que tiene por la familia de El Malito!

La cuarta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?’ ha sido una de las más intensas desde que inició el reality. Las emociones están a flor de piel , las estrategias comienzan a pesar y cada error cuesta caro. Hoy, 11 de febrero, la competencia sube de nivel, ya que del resultado de este desafío saldrá la segunda pareja nominada de la semana, lo que aumenta la presión para todos los participantes.

En esta ocasión, los hombres deberán demostrar que no solo tienen habilidad y concentración, sino también memoria y conexión real con su pareja. El reto pondrá a prueba su capacidad de pensar bajo presión mientras el tiempo corre en su contra.

PUBLICIDAD

'¿Apostarías Por Mí?': ¿De qué trata el desafío de hombres hoy 11 de febrero?

Video ¡René se la canta directo a Mario y le advierte que lo va a nominar!

El esposo tendrá cinco minutos para armar un rompecabezas gigante con el rostro de su esposa, el cual está formado por cubos. A simple vista puede parecer una prueba de destreza, pero hay un giro que complica todo: mientras coloca cada pieza, deberá responder preguntas rápidas preparadas por la producción.

¿Qué parejas conforman el Team Pueblo y el Team Rebelión de '¿Apostarías por Mí?'?

Las preguntas están relacionadas con su historia de amor y su vida en pareja, por ejemplo: ¿Cuál es mi color favorito?, ¿ En dónde fue nuestra primera cita? y ¿Qué me diste en mi último cumpleaños?, por mencionar algunas.

Cada respuesta incorrecta le hará perder segundos valiosos, afectando no solo su tiempo, sino también su concentración. La clave será mantener la calma, dividir su atención y confiar en el conocimiento que tiene de su esposa.

Video ¡Lorenzo logra la HAZAÑA de último minuto en el desafío de nominación!


Ganarán quienes logren armar más piezas del rompecabezas y contestar correctamente al menos diez preguntas. El resto quedará en riesgo, y de ahí saldrá la segunda pareja nominada de la semana.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

