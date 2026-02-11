TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Nuja no oculta su molestia con Adrián por su mal desempeño en el desafío de hombres: "piensa"

El desafío de este miércoles puso en jaque a los hombres por no saber los gustos de sus mujeres. Esto le pasó a Nuja y Adrián

Video ¡Sentí feo! Nuja no entiende por qué Team Pueblo la pinta como si fuera la mala

Por más amor que se prometan, las parejas de ¿Apostarías por Mí? están teniendo varios conflictos en los desafíos donde tienen que demostrar cuánto conocen uno del otro.

El pasado martes las mujeres tuvieron que reconocer la letra de sus esposos; y este miércoles los hombres se vieron obligados a hacer memoria y responder preguntas rápidas de sus esposas como: ¿cuál es el viaje de sus sueños?

Nuja y Adrián se molestan por el tenso desafío de hombres

El desafío se llamó 'Partida de Cabezas', donde tuvieron que demostrar que amar también es saber poner atención. Aquí los hombres empezaron a armar un rompecabezas, al mismo tiempo que respondían preguntas relacionadas a sus mujeres.

Muchos mostraron seguridad, pero la presencia de sus esposas empezó a escalar la tensión, por lo que la mayoría falló. Una de esas parejas fue la de Adrián y Nuja, que empezaron bien el desafío, sin embargo, hubo preguntas que pusieron en jaque al cubano.

El actor se bloqueó completamente cuando Nuja le preguntó qué platillo podría comer sin cansarse. Muy confiado respondió que sushi, pero estaba equivocado y su esposa lo empezó a presionar cada vez más, pues si no contestaba bien, no podían avanzar.

Sin cansarte podrías comer... sushi, ¿no? Comida libanesa, costa, sushi, sashimi, ensaladas, tacos...
Adrián Di Monte


Adrián se quejó de la pregunta, pero Nuja le pidió que siguiera armando el rompecabezas y lo animaba con un "¡Tú puedes!", "¡Vamos, vamos!". No obstante, el actor seguía repitiendo sus respuestas, a lo que su esposa muy tajante le gritó:

¡Piensa!
Nuja Amar


Aunque terminó de armar el rompecabezas, el tiempo terminó y no pudo responder la pregunta, pero también tuvo problemas al responder cuál es el viaje que más anhela su esposa. Adrián se vio muy frustado al no saber qué contestar, mientras que Nuja se veía entre decepcionada y molesta, por lo que al final le reveló que se trataba de salmón y sueña con ir a la costa italiana.

Tras el desafío, la pareja teme que se vayan a nominación por su apuesta, ¿los veremos en la placa?

Video ¡Nuja llega al borde del CORAJE con las malas respuestas de Adrián!


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

