apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina Lozano y Jim Velásquez son la sexta pareja confirmada en ‘¿Apostarías por Mí?’

Alina Lozano y Jim Velásquez formarán parte de este reality show y aquí te contamos cómo nació su amor

Univision picture
Video Breh y Franco no van a tolerar las faltas de respeto en '¿Apostarías por mí?'

‘¿Apostarías por Mí?’ reveló este viernes 12 de diciembre a la sexta pareja que formará parte del reality y que se unirá a otras once parejas para demostrar que el amor lo puede todo.

Los influencers Alina Lozano y Jim Velásquez son la nueva pareja que asegura estar lista para conquistar a la audiencia y ganar el programa con su destreza, personalidad y estrategia.

¿Quiénes son Alina Lozano y Jim Velásquez?

Alina Lozano y Jim Velásquez, originarios de Colombia, han demostrado que el amor no entiende de edades. Lo que comenzó como una historia inesperada entre una actriz consagrada y un joven creador digital se transformó en una de las relaciones más comentadas.

A sus 60 años, Alina Lozano es una reconocida actriz y escritora que ha consolidado una destacada trayectoria en la televisión y el teatro colombiano.

Recordada por su interpretación de Nidia Pacheco en “Pedro el Escamoso”, ha cautivado al público con su talento. A su lado está Jim Velásquez, creador de contenido de 26 años, quien estudió actuación en Bogotá y participó en diversas producciones antes de enfocar su carrera en el mundo digital.

Alina Lozano y Jim Velásquez
Alina Lozano y Jim Velásquez
Imagen TelevisaUnivision

Jim creció admirándola, años después, se enamoró de la mujer. Jim se acercó a ella, sin imaginar que empezarían a hacer contenido para redes, luego se enamoraría y finalmente sería correspondido.

Su historia de amor dio un giro cuando, durante una entrevista en vivo, Jim se arrodilló para pedirle matrimonio, dejando sin palabras al público y a la propia Alina. Su boda, que empezó como un evento íntimo, terminó reuniendo a más de 150 invitados y convirtiéndose en noticia nacional.

En ¿Apostarías por mí?, llegan listos para demostrar que el amor y el humor son su mejor estrategia.

Entra al sitio de '¿Apostarías por Mí?' para conocer a todas las parejas y las últimas noticias de este esperado reality show.

‘¿Apostarías por Mí?’ es un reality show basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

