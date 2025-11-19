Adrián Di Monte y Nuja Amar son la segunda pareja confirmada en ¿Apostarías por Mí?

Video ¿Apostarías por Mí? destapa una pista de la segunda pareja de famosos: ¿quiénes serán?

¿Apostarías por Mí? confirma este miércoles 19 de noviembre a la segunda pareja que entrará al reality show: Adrián Di Monte y Nuja Anuar.

El actor, quien volverá a vivir una experiencia 24/7 tras su participación en La Casa de los Famosos México, entrará junto a su esposa Nuja a este nuevo reality show que llegará a Univision, Unimás, ViX y Las Estrellas a inicios del próximo año.

¿Quiénes son Adrián Di Monte y Nuja Amar?

Su historia comenzó de la forma más inesperada: Adrián Di Monte buscaba novia para su perrito al igual que la hermana de Nuja, una coincidencia que puso en el mismo camino a Adrián y a Nuja, transformándose en una conexión profunda que desafió la lógica… y el tiempo.

Adrián Di Monte y Nuja Amar entran a ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Desde el primer encuentro, él sabía que Nuja era la mujer de su vida y ambos sintieron que ya se conocían de antes. Y aunque su relación nació en medio de rumores y juicios, eligieron confiar, protegerse y construir un amor real.

Adrián le propuso matrimonio en Capadocia, Turquía, durante un viaje que selló su historia.

Ahora, ambos llegan a ‘¿Apostarías por mí?’ como una pareja que combina pasión, lealtad y espiritualidad, lista para demostrar que el amor verdadero no se explica… se siente.