¿Apostarías por mí? Gigi Ojeda y David Leal se integran a ‘¿Apostarías por Mí?’ para demostrar que el amor eterno sí existe Te presentamos en exclusiva a la séptima pareja confirmada de '¿Apostarías por Mí?'

Video David Leal le hace impactante propuesta a Gigi Ojeda

Este 18 de enero del 2026 se estrenará a nivel mundial ¿Apostarías por Mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision con el que conquistará a la audiencia a nivel mundial y al que entrarán 12 parejas de famosos para convivir en una misma villa.

La séptima pareja que es confirmada para participar en este impactante programa son Gigi Ojeda y David Lean, un matrimonio que ha conquistado el mundo de la música y que ahora demostrará que el amor sí puede ser eterno.

Gigi Ojeda y David Leal se integran a '¿Apostarías por Mí?' Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes son Gigi Ojeda y David Leal?

PUBLICIDAD

La pasión no solo viene de su origen, también de ese amor por la música que los unió desde muy jóvenes.

Se conocieron en el cumpleaños número 15 de ella y desde ese momento, él sintió que fue amor a primera vista, por lo que sabe que con ella se quiere quedar el resto de vida... haciendo un amor ETERNO.

Trabajan juntos como cantantes de música urbana en su proyecto musical “Domino Saints”, con el que han logrado conquistar muchos de sus sueños en común. Y a pesar de que su temperamento los hace discutir de manera frecuente, su gran ventaja es ser equipo tanto en lo profesional como en lo personal.

Ahora, entrarán a ‘¿Apostarías por Mí?’ a darlo todo en el reality show y convertirse en la pareja ganadora.