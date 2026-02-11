¿Apostarías por mí? Gigi y David ganan el bono de 3 mil dólares y dejan en la cuerda floja de la nominación a estas parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’ La pareja de músicos fue la ganadora del bono por los 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan en riesgo de nominación.

Gigi y David demostraron de una vez por todas el poderío que pueden llegar a tener en el villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y se llevaron el bono de 3 mil dólares por ser los ganadores absolutos del desafío de hombres ‘Partida de Cabezas’.

En esta ocasión fueron las mujeres quienes tuvieron que apostar por sus hombres, sobre qué tan buen desempeño tendrían en el desafío ‘Partida de Cabezas’, en el que tendrían que armar un rompecabezas del rostro de sus parejas, mientras responden ocho preguntas sobre su relación.

Gigi y David ganan bono y demuestran su poder en la villa

El primer grupo en apostar fue:

Tiby apostó 8 mil 400 dólares por Medina.

Brenda apostó por Mario 2 mil dólares.

Nuja apostó por Adrián sólo mil dólares.

Aquí los que más sufrieron fue Mario por no saber armar el rompecabezas y Adrián por no saber responder correctamente las preguntas sobre su esposa. En este grupo los únicos que ganaron fueron Tiby y Medina.

El segundo grupo es apostar fue:

Laysha apostó 3 mil 500 dólares por El Malito.

Breh apostó por Franco 5 mil 040 dólares.

Ale apostó casi todo su dinero con 23 mil 520 dólares por Beta.

En este grupo los únicos que ganaron su apuesta fue Breh y Franco.

El último grupo en apostar fue:

Gigi apostó 3 mil 333 dólares por David.

Claudia 7 mil 777 dólares por Lorenzo.

Rubí apostó 2 mil 1 dólares por René.

De este grupo David y Gigi, junto con Claudia y Lorenzo ganaron sus respectivas apuestas, mientras que René y Rubí la perdieron, ya que él no terminó de armar el rompecabezas.

David y Gigi no sólo ganaron su apuesta por 3 mil 333 dólares sino que también se llevaron el bono por 3 mil dólares.

Desde la primera semana que fue terrible a estar aquí y ganarnos el primer bono, yo creo que eso demuestra que hemos sobrepasado nuestros medios, nuestras frustraciones y dificultades, y estamos aquí para darle con todo Gigi

