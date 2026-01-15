¿Apostarías por mí? Mario y Brenda Bezares son la última pareja confirmada en ‘¿Apostarías por Mí?’: ¡Entérate! Mario Bezares entrará de nueva cuenta a una casa a convivir 24/7 con otros famosos, pero lo hará acompañado de su esposa Brenda.

Video Mario Bezares le pide a Brenda apostar para volver a ganar un reality show

Mario Bezares se convirtió en el 2024 en el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México tras vivir más de dos meses en una casa junto a otros 14 famosos.

Hoy, en 2026, el conductor regresa a los reality shows para volverse a meter ahora a una villa con otros famosos, pero no lo hará solo, estará acompañado por su querida esposa Brenda Bezares para, juntos, demostrar que su amor lo conquista todo.

PUBLICIDAD

Esto será en ‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo reality de TelevisaUnivision en el que 12 parejas convivirán 24/7 con el objetivo de enfrentar diferentes desafíos y mostrar la unión que logra el amor.

Así, esta querida dupla se convierte en la última pareja confirmada que estará en este programa que inicia este 18 de enero solo por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.

¿Apostarías por Mí? Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes son Mario y Brenda Bezares?

Mario y Brenda son de esas parejas que se conocieron cuando no era el momento: una estética, un encuentro casual, cada uno con pareja.. y, aun así, una conexión que insistió en regresar.

Entre coincidencias, invitaciones rechazadas y un “sí” de ella que llegó después de varios intentos.

Él carga una historia marcada por golpes mediáticos y resiliencia; ella, una vida de reinvención constante, de pasarela y mucha fe. Juntos han destruido obstáculos y críticas.

Treinta y cuatro años de matrimonio probados por cárceles, hospitales, campañas de desprestigio y redes sociales; aun así, siguen caminando tomados de la mano.

Entrarán a ‘¿Apostarías por Mí? para mostrarse como son, romper etiquetas y recordar que juntos siguen escribiendo su mejor historia.

Sígueles la pista a partir de este domingo 18 de enero en punto de 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX.