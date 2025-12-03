Franco y Breh, de ‘El Conquistador’, se suman a ‘¿Apostarías por Mí?’: Entérate de todo

‘¿Apostarías por Mí?’ es el nuevo reality de TelevisaUnivision que te mantendrá pegado al borde del sillón pues 12 parejas convivirán en un mismo espacio para demostrar que el amor lo puede todo.

Este programa está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Tres parejas ya fueron reveladas y hoy, 3 de diciembre, toca el turno a la cuarta dupla de famosos que formarán parte de ‘¿Apostarías por Mí?’: Breh y Franco, a quienes conociste en ‘El Conquistador’.

Franco y Breh de '¿Apostarias por Mí?' Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes son Breh y Franco de ‘¿Apostarías por Mí?’?

Breh Badassifier y Franco Tradardi, ella mexicana y él venezolano, son la muestra de que cuando dos personas comparten disciplina, ambición y pasión, el amor puede volverse el mejor entrenamiento.

Originaria de Guadalajara, Breh es el claro ejemplo de una mujer que no conoce límites. Estudió Nutrición en China, es emprendedora y experta en marketing digital. Hace dos años estuvo a punto de casarse, pero esa ruptura le enseñó a soltar y empezar de nuevo.

Franco, de 34 años, llegó de Venezuela a México junto a su familia buscando estabilidad. Ha vivido en Monterrey, la Ciudad de México, también en Asia y Europa, donde trabajó como modelo internacional.

Ambos se conocieron en el reality de TelevisaUnivision, El Conquistador. Al principio, ella se rehusaba a tratarlo, pero conforme transcurrió el tiempo la atracción creció.

En octubre de 2025 se mudaron a Sayulita, donde fundaron una agencia de marketing digital. Allí construyen una vida compartida entre la mente y el cuerpo. Se definen como un equipo líder, convencidos de que su juventud y energía son su gran ventaja frente a otras parejas.

Para ellos, competir es su lenguaje común. En ¿Apostarías por mí?, llegan decididos a ganar.