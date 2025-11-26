Alejandra Jaramillo y Beta Mejía son la tercera pareja confirmada de ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¿Cuál es la tercera pareja confirmada de '¿Apostarías por Mí?'? AQUÍ una pista

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía son los famosos que se integran como la tercera pareja confirmada del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, el cual llegará a la pantalla chica en enero por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.

Esta dupla se une a Raúl ‘El Pelón’, Laura Molinar, Adrián Di Monte y Nuja Amar como parte del programa en el que deberán compartir techo y enfrentar los retos impuestos por el reality.

¿Quiénes son Alejandra Jaramillo y Beta Mejía?

Originarios de Ecuador y Colombia, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía llegaron a Estados Unidos en busca de nuevos comienzos.

Sin imaginarlo, entre rutinas de crossfit y días de trabajo, el destino los reunió. Ale Jaramillo, reconocida conductora de “¡Siéntese quien pueda!” en Univision, es una mujer fuerte y amorosa.

Madre de Sebastián, de diecisiete años, alcanzó la fama en Ecuador antes de decidir iniciar una nueva vida en Miami, hace casi cuatro años. Desde entonces, su trayectoria se ha convertido en un ejemplo de superación.

Beta y Alejandra en '¿Apostarías por Mí?' Imagen TelevisaUnivision

A su lado está Beta Mejía, deportista y creador de contenido colombiano de 31 años, quien durante más de una década se desempeñó como atleta de alto rendimiento. Participó en diversos realities de competencia extrema, donde conquistó al público con su carisma.

Su historia comenzó cuando Beta invitó a Ale a grabar una rutina de crossfit. En aquel momento, ella aún no estaba lista para abrir su corazón, pero él no se dio por vencido.

Con el tiempo, han construido una relación sólida. Siete meses después de iniciar su romance decidieron vivir juntos, y desde entonces su historia continúa creciendo.

Ale y Beta llegan a “¿Apostarías por Mí?” dispuestos a demostrar que el amor verdadero no conoce límites, físicos ni emocionales.