¿Apostarías por mí?: ¿De qué trata el nuevo reality show de TelevisaUnivision?

¿Apostarías por mí? es el nuevo reality show que llevará al límite a 12 parejas de celebridades, quienes renunciarán a su privacidad para vivir totalmente expuestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, frente a millones de espectadores.

¿De qué trata ‘¿Apostarías por mí?’?

Con un formato completamente en vivo, este reality pondrá a prueba no solo sus relaciones amorosas, sino también su resistencia física, emocional y su capacidad de tomar decisiones bajo presión. Cada día será un nuevo reto… y cada decisión, una apuesta.

El propósito de cada pareja será demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. Para ganar, no basta con ser fuertes o estratégicos: deberán conquistar al público, que tendrá el poder de votar y salvar a sus favoritos cada semana.

La pareja que logre llegar hasta el final, y convencer a todos de que su amor puede con todo, se llevará un premio de hasta 300 mil dólares.

¿Apostarías por mí? se vivirá en tiempo real, con cámaras activas todo el día y transmisiones continuas a través de streaming.

El reality show se transmitirá por Univision, ViX, UNIMÁS y Las Estrellas, ofreciendo acceso total a quienes quieran vivir la experiencia desde cualquier pantalla.