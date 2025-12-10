TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Stricker y Rubí Cardozo mostrarán su amor en ‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a la quinta pareja del reality show

René Strickler y Rubí Cardozo son una de las parejas más queridas de la farándula y aquí te contamos su historia de amor

Univision picture
Video Lambda García responde en exclusiva '¿red o green flag?' a estas curiosas preguntas

René Strickler y Rubí Cardozo son la quinta pareja confirmada para integrarse al reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, como se dio a conocer dentro del programa ‘Hoy’ en México.

El querido matrimonio se une a Raúl ‘El Pelón, Laura Molinar, Adrián Di Monte, Nuja Amar, Beta Mejía, Alejandra Jaramillo, Breh y Franco como parte de este reality show que se estrenará a nivel mundial por Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

PUBLICIDAD

La noticia fue revelada en el programa 'Hoy', donde los presentaron como parte del reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy', pero en realidad entraron a promover su participación en '¿Apostarías por Mí?'.

René y Rubí siguieron la broma al presumir sus dotes de baile detrás de cámaras y mostrar ser expertos al bailar tango. Galilea Montijo aseguró que no era justo que se integraran al reality de baile y Andrea Legarreta hacía ver su desconocimiento a lo que estaba pasando.

Galilea invitó a la pareja a bailar, dejando a todos boquiabiertos con su rutina del tradicional baile argentino, pero Kunno sorprendió a todos al intervenir el momento para detener los pasos.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Conoce más a Lambda García, el conductor digital de ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

Conoce más a Lambda García, el conductor digital de ‘¿Apostarías por Mí?’

Apostarías por Mí?
¿Quién es Arana Lemus? Conoce a la conductora digital de ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

¿Quién es Arana Lemus? Conoce a la conductora digital de ‘¿Apostarías por Mí?’

Apostarías por Mí?
Lambda García y Arana Lemus son los conductores digitales de ‘¿Apostarías por Mí?’: ¡Entérate!
1 mins

Lambda García y Arana Lemus son los conductores digitales de ‘¿Apostarías por Mí?’: ¡Entérate!

Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Cuándo se destapa la cuarta pareja del reality show?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Cuándo se destapa la cuarta pareja del reality show?

Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Estas son todas las parejas confirmadas del reality
3 mins

¿Apostarías por Mí?: Estas son todas las parejas confirmadas del reality

Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿De qué trata el nuevo reality show de TelevisaUnivision?
1 mins

¿Apostarías por mí?: ¿De qué trata el nuevo reality show de TelevisaUnivision?

Apostarías por Mí?
Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar, primera pareja confirmada del reality “¿Apostarías por mí?”
2 mins

Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar, primera pareja confirmada del reality “¿Apostarías por mí?”

Apostarías por Mí?
Alejandra Espinoza y Alan Tacher, listos para conducir ¿Apostarías por mí?
1 mins

Alejandra Espinoza y Alan Tacher, listos para conducir ¿Apostarías por mí?

Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: el nuevo reality de parejas famosas llegará a ViX y Univision
1 mins

¿Apostarías por mí?: el nuevo reality de parejas famosas llegará a ViX y Univision

Apostarías por Mí?

"Me están comentando que efectivamente René y Rubí son parte del reality, pero no de este reality sino que son la quinta pareja de '¿Apostarías por Mí?'", destapó Galilea Montijo

‘¿Apostarías por Mí?’ es un reality show basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

René Strickler y su esposa en '¿Apostarías por Mí?'
René Strickler y su esposa en '¿Apostarías por Mí?'
Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes son René Strickler y Rubí Cardozo?

René Strickler y Rubí Cardozo forman una pareja que demuestra que el amor puede comenzar con una pregunta inesperada y convertirse en una historia con final feliz.

René Strickler, argentino naturalizado mexicano de 63 años, con más de 28 telenovelas en su trayectoria, ha consolidado una carrera. De su primer matrimonio tuvo dos hijos, Yannick y Andrik.

René combina su pasión por la actuación con su faceta empresarial. Rubí Cardozo, venezolana de 44 años, también naturalizada mexicana, es actriz, modelo y coach de nutrición.

PUBLICIDAD

Tiene a Jade, hija de su primer matrimonio, y un hijo con René, Ian, de ocho años.

René y Rubí se conocieron en una fiesta, cuando él la sorprendió con su primera frase: “¿Te quieres casar conmigo?”

Ella le respondió entre risas: “Probablemente, si me ayudas con el divorcio”.

Han superado choques culturales y los retos de criar adolescentes, pero aseguran que cada desafío los ha hecho más fuertes. Hoy se consideran una familia sólida y agradecida.

En ¿Apostarías por mí?, llegan dispuestos a demostrar que el amor motiva a la reinvención.

Sigue todo sobre esta pareja en el sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ y no te pierdas el estreno de este reality show en enero.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?René Strickler en Apostarías por míRubí Cardozo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX