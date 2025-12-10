René Stricker y Rubí Cardozo mostrarán su amor en ‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a la quinta pareja del reality show
René Strickler y Rubí Cardozo son una de las parejas más queridas de la farándula y aquí te contamos su historia de amor
René Strickler y Rubí Cardozo son la quinta pareja confirmada para integrarse al reality show ‘¿Apostarías por Mí?’, como se dio a conocer dentro del programa ‘Hoy’ en México.
El querido matrimonio se une a Raúl ‘El Pelón, Laura Molinar, Adrián Di Monte, Nuja Amar, Beta Mejía, Alejandra Jaramillo, Breh y Franco como parte de este reality show que se estrenará a nivel mundial por Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.
La noticia fue revelada en el programa 'Hoy', donde los presentaron como parte del reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy', pero en realidad entraron a promover su participación en '¿Apostarías por Mí?'.
René y Rubí siguieron la broma al presumir sus dotes de baile detrás de cámaras y mostrar ser expertos al bailar tango. Galilea Montijo aseguró que no era justo que se integraran al reality de baile y Andrea Legarreta hacía ver su desconocimiento a lo que estaba pasando.
Galilea invitó a la pareja a bailar, dejando a todos boquiabiertos con su rutina del tradicional baile argentino, pero Kunno sorprendió a todos al intervenir el momento para detener los pasos.
"Me están comentando que efectivamente René y Rubí son parte del reality, pero no de este reality sino que son la quinta pareja de '¿Apostarías por Mí?'", destapó Galilea Montijo
‘¿Apostarías por Mí?’ es un reality show basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
¿Quiénes son René Strickler y Rubí Cardozo?
René Strickler y Rubí Cardozo forman una pareja que demuestra que el amor puede comenzar con una pregunta inesperada y convertirse en una historia con final feliz.
René Strickler, argentino naturalizado mexicano de 63 años, con más de 28 telenovelas en su trayectoria, ha consolidado una carrera. De su primer matrimonio tuvo dos hijos, Yannick y Andrik.
René combina su pasión por la actuación con su faceta empresarial. Rubí Cardozo, venezolana de 44 años, también naturalizada mexicana, es actriz, modelo y coach de nutrición.
Tiene a Jade, hija de su primer matrimonio, y un hijo con René, Ian, de ocho años.
René y Rubí se conocieron en una fiesta, cuando él la sorprendió con su primera frase: “¿Te quieres casar conmigo?”
Ella le respondió entre risas: “Probablemente, si me ayudas con el divorcio”.
Han superado choques culturales y los retos de criar adolescentes, pero aseguran que cada desafío los ha hecho más fuertes. Hoy se consideran una familia sólida y agradecida.
En ¿Apostarías por mí?, llegan dispuestos a demostrar que el amor motiva a la reinvención.
En ¿Apostarías por mí?, llegan dispuestos a demostrar que el amor motiva a la reinvención.