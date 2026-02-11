¿Apostarías por mí? Rubí revela su temor tras perder los beneficios de la suite: destapa cómo tuvo que bañarse Tras perder la privacidad de la Suite Diamante, Rubí ha tenido que experimentar lo que es compartir la ducha y reveló a Mario y a Brenda su más grande temor.

Video ¡Rubí se enfrenta por primera vez a DUCHARSE en el baño general!

Esta semana, Rubí y René, tras perder en el desafío, tuvieron que abandonar los privilegios de la Suite Diamante dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Luego de mudarse a la Habitación Corazón, Rubí también tuvo que ducharse en el baño compartido y confesó cómo tiene que hacerlo.

"Apunté la ducha hacia donde estaba más tapada y ahí me quedé", contó a Brenda y Mario Bezares.

La esposa de René se mostró preocupada por la viralización de clips mostrándola en la ducha, por lo que dijo que espera que valga la pena.

"Si hay videos míos rodando en la deep web, pues ni modo, espero que aplaudan, que generen dinero, sino estamos en el hoyo", dijo.

Mario Bezares tomó con humor las palabras de Rubí y bromeó sobre la posibilidad de que esos clips ya estén dando la vuelta a las redes y hasta en DVD.

