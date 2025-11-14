Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar, primera pareja confirmada del reality “¿Apostarías por mí?”

Este viernes 14 de noviembre, TelevisaUnivision destapó a Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar como la primera pareja confirmada que entrará a ¿Apostarías por Mí?, un nuevo reality show que muy pronto llegará a Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

¿Quiénes son Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar?

Originarios de México, Raúl y Laura Molinar partieron de su país siendo niños, sin imaginar que el mismo sueño americano que los llevó lejos de casa, algún día los reuniría.

Raúl, conocido por su audiencia como “El Pelón”, es uno de los locutores más queridos de UFORIA, donde desde hace más de siete años alegra las mañanas de miles de oyentes con su energía y sentido del humor con “El Bueno, La Mala y el Feo”.

Raíl 'El Pelón' y Laura Molinar Imagen Instagram



Raúl llega con Laura, su esposa y compañera de vida: su cómplice, su guía y el corazón que sostiene su familia.

Se conocieron muy jóvenes en una empresa de telemercadeo de seguros. Ella era su jefa; él, un entusiasta empleado. Desde el primer día hubo química, pero había un detalle imposible de ignorar: ¡ambos estaban casados!

Laura fue la primera en dar un paso al frente, dejando atrás una relación marcada por la violencia física y verbal. Con el tiempo, Raúl también se divorció: su entonces esposa había desaparecido con sus dos hijos.

Todo se acomodó y fue el momento de comenzar de nuevo. Laura y Raúl decidieron apostar por el amor y construir una nueva familia. No fue fácil, pero lograron crear hermandad entre sus cuatro hijos para después tener a su pequeña hija.

Raíl 'El Pelón' y Laura Molinar Imagen Instagram