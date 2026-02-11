¿Apostarías por mí? ¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos Mientras las parejas planean sus estrategias para la nominación, no se esperan que el Cara a Cara cambiará nuevamente sus reglas

Video ¡Breh y Franco quedan sorprendidos con la traición de René a Mario!

Las estrategias se están horneando en ¿Apostarías por Mí? y, al parecer los equipos de la villa ya están más que definidos. Es por eso que el jueves de Cara a Cara promete ser muy planeado e intenso.

Llevamos un mes del reality, por lo que las parejas ya tienen sus afinidades y lealtades trazadas, por lo que al momento de nominar, aparentemente, ya se está haciendo un poco más fácil que en las primeras dos semanas, pero ninguna ve venir una importante jugada.

La subasta entra en juego en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

En la velada de este miércoles conocimos la segunda pareja nominada de la semana, y hay muy malas noticias para el Team Pueblo y sus fans, pues Alejandra, Beta, Laysha y 'El Malito' están en riesgo de ser eliminados, por lo que deberán planear muy bien su estrategia.

Todas las parejas están conscientes de que Zerboni y Marce, la tercera pareja eliminada del reality, tienen la revancha 'Boomerang', con la que podrán cambiar las nominaciones, pero esto no queda aquí, pues ahora llega la Subasta.

Al finalizar el show de esta noche, los conductores Alan Tacher y Alejandra Espinoza anunciaron un importante cambio en el Cara a Cara de este jueves.

El Cara a Cara de mañana será diferente, habrá una subasta y las parejas podrán comprar votos para nominar. Alejandra Espinoza



En el postshow, Arana Lemus hizo una gran aclaración, pues en el caso de Ale y Beta sólo tienen 500 dólares en la bolsa semanal, por lo que la conductora explicó de dónde podrán sacar más dinero para su subasta.

Esa subasta va a ser de la bolsa acumulada, por lo que Beta y Ale sí pueden (dar buen dinero). Todos están en la misma línea en esta dinámica. Ninguno está en desventaja. Arana Lemus



¿El Anfitrión se pondrá creativo y dejará que alguna pareja salga del cuadro de nominados por una fuerte cantidad y con la condición de arriesgar a alguien más?, ¿alguna de las parejas no arriesgarán su bolsa y dejarán pasar la oportunidad?

Esto lo sabremos este jueves en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision.