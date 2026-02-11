TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco se arrepiente del plan de mandar a la placa de nominados a Mario Bezares y hace petición a su equipo

El joven modelo prefirió dejar a un lado el plan que tenía con su equipo y les pidió pensar mejor la estrategia.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡No para de trabajar! René recuenta su paso por novelas y sin fin de papeles

El recién nacido Team Rebelión ya tenía trazado un plan estratégico dentro de ‘¿Apostarías Por Mí?’, mandar directamente a la placa de nominados a Mario “Mayito” Bezares y a su esposa Brenda. La decisión surgió después de una serie de desacuerdos y confrontaciones que han marcado la convivencia, especialmente por las estrategias y bromas de Mario, que no han sido bien recibidas por varios integrantes del grupo.

La intención era clara, aprovechar el Cara a Cara para enfrentar de manera frontal a quien consideran uno de los jugadores más incómodos y estratégicos de la competencia. Sin embargo, a última hora, Franco decidió frenar la jugada y replantear el movimiento.

Franco pide cambiar la estrategia rumbo al Cara a Cara

Video Franco asegura que Mario es chismoso, traicionero y está quedando mal

Franco y Breh ganan bono en ¿Apostarías por mí?; ¿en qué lugar quedaron del ranking semanal?

Consciente de que esta semana puede ser clave para la permanencia del equipo, el modelo pidió mesura y sangre fría antes de ejecutar una estrategia que podría dividirlos o costarles votos importantes.

Esta semana no nos podemos dar el lujo de perder ni un sólo voto y si subimos a todos, menos a Mayito, y ya la semana que viene nos echamos a Mayito. Considera la posibilidad de que eso también es bueno, con tal de mantener al equipo unido
Franco


Ante las palabras de Franco, al parecer todo el Team Rebelión pareció estar de acuerdo, aunque la única que le respondió fue Nuja, esposa de Adrián Di Monte.

Tranquilos, vamos a ver qué pasa mañana
Nuja
Video ¿Mario ya no va? Breh, Franco y René revalidan sus posibles votos para las nominaciones


Con este cambio de postura, el Team Rebelión busca proteger su estructura interna y no debilitarse en un momento decisivo de la competencia, donde cada voto puede marcar la diferencia.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

