¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito vuelven a los reality shows y ahora buscarán conquistar ‘¿Apostarías por Mí?’ Laysha y El Malito están listos para demostrar que el amor lo puede todo en el nuevo reality show de TelevisaUnivision

Video ¡EXCLUSIVA! Conoce la villa en la que 12 parejas de famosos vivirán en ¿Apostarías por Mí?

Laysha Zamora y Nelson Cordero, alias ‘El Malito’, vuelven a los reality shows tras conquistar a la audiencia en ‘Enamorándonos’ para integrarse a ‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo programa de TelevisaUnivision en el que 12 parejas de famosos entrarán a una villa a convivir 24/7 para demostrar que el amor lo puede todo.

Esta pareja es la penúltima confirmada en participar en el reality show que se estrena este domingo 18 de enero por ViX, UNIMÁS, Univision y Las Estrellas en simultáneo por México, Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Quiénes son Laysha y El Malito?

Laysha Zamora y Nelson Cordero, mejor conocido como "El Malito", son el ejemplo de una conexión intensa que nació sin filtros en un reality de búsqueda del amor, y que hoy se transforma en una relación estable.

Laysha, de 25 años, saltó a la fama en realitys y como influencer. Nació en Texas, creció en un rancho en Monterrey y abraza con orgullo su identidad norteña. Tras abrirse camino en televisoras locales y estar cerca de renunciar, encontró una oportunidad en Enamorándonos, de Univision.

"El Malito", puertorriqueño de 25 años, es empresario. A los 18 años se mudó a Orlando en busca de estabilidad. Su entrada al programa " Enamorándonos" fue casi accidental.

El Malito es fuerte de carácter, y a veces señalado por sus comentarios sin filtro.

El Malito y Laysha son la penúltima pareja confirmada de '¿Apostarías por Mí?' Imagen TelevisaUnivision

Laysha y "El Malito" fueron flechados en el reality, justo cuando ella llevaba dos años cansada del ritmo del programa. A Laysha le impactaron su presencia imponente y sus tatuajes. En apenas cinco días, Nelson se tatuó una fresa por ella, símbolo de algo que comparten.

Hoy se describen como una pareja tradicional y territorial. Cuando ella viajó a Orlando, él solo le compró el boleto de ida; y se quedaron viviendo juntos.

En ¿Apostarías por mí?, llegan listos para demostrar que el amor intenso y sin máscaras también tiene futuro.