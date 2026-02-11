TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares lanza advertencia a René Strickler; actor pide ayuda: “Ven acá”

Mario Bezares protagonizó un divertido momento con René Strickler, a quien trató de besar a la fuerza, sin imaginar la reacción que tendría el actor. Esto fue lo que pasó

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video ¡Mario Bezares amenaza a René Strickler con un beso entre hombres!

Mario Bezares puso a temblar a René Strickler en ¿Apostarías por mí? y es que durante la mañana de este 11 de febrero, el comediante lanzó una divertida advertencia al actor.

Dentro de la villa, el esposo de Brenda Bezares le advirtió al protagonista de telenovelas que lo besaría en la boca, hecho que provocó que Strickler pidiera ayuda.

PUBLICIDAD

Mario Bezares quiere besar a René Strickler: así fue el momento

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Rubí revela su temor tras perder los beneficios de la suite: destapa cómo tuvo que bañarse
1 mins

Rubí revela su temor tras perder los beneficios de la suite: destapa cómo tuvo que bañarse

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares deja en shock al revelar extraña condición que padece: Mario Bezares reacciona a confesión
1 mins

Brenda Bezares deja en shock al revelar extraña condición que padece: Mario Bezares reacciona a confesión

¿Apostarías por Mí?
Team Rebelión se reúne para hablar de su nueva estrategia. ¿Irán por Mayito y Brenda?
3 mins

Team Rebelión se reúne para hablar de su nueva estrategia. ¿Irán por Mayito y Brenda?

¿Apostarías por Mí?
Claudia se quiebra al hablar de su difícil infancia ante Breh y Franco en '¿Apostarías por Mí?'
3 mins

Claudia se quiebra al hablar de su difícil infancia ante Breh y Franco en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Claudia se sincera con su suegra y le envía un contundente mensaje: “No volveré a herir a su hijo”
2 mins

Claudia se sincera con su suegra y le envía un contundente mensaje: “No volveré a herir a su hijo”

¿Apostarías por Mí?
Claudia y Lorenzo disfrutan de una elegante cena en la suite con Franco y Breh, ¿hablaron de nuevas estrategias?
2 mins

Claudia y Lorenzo disfrutan de una elegante cena en la suite con Franco y Breh, ¿hablaron de nuevas estrategias?

¿Apostarías por Mí?
¡Ya es oficial! Team Pueblo cerró sus filas para evitar chismes y problemas, ¿de quién se están cuidando?
2 mins

¡Ya es oficial! Team Pueblo cerró sus filas para evitar chismes y problemas, ¿de quién se están cuidando?

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh ganan bono en ¿Apostarías por mí?; ¿en qué lugar quedaron del ranking semanal?
1 mins

Franco y Breh ganan bono en ¿Apostarías por mí?; ¿en qué lugar quedaron del ranking semanal?

¿Apostarías por Mí?
¡Las apuestas se hicieron! ¿Quiénes ganaron el desafío de mujeres en '¿Apostarías por mí?'?
2 mins

¡Las apuestas se hicieron! ¿Quiénes ganaron el desafío de mujeres en '¿Apostarías por mí?'?

¿Apostarías por Mí?
¿Qué parejas conforman el Team Pueblo y el Team Rebelión de '¿Apostarías por Mí?'?
2 mins

¿Qué parejas conforman el Team Pueblo y el Team Rebelión de '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?

Tanto Mario Bezares como René Strickler se encontraban platicando, cuando el comediante sin tapujos le preguntó: “¿Está trompudo o quiere beso?. Dígame”.

El actor de telenovelas reaccionó a la advertencia del esposo de Brenda Bezares y siguió con la broma, señalando que ya había besado en el pasado a Jim Velázquez.

“No, no, besaste a Jim”, dijo René Strickler, sin imaginar que Mario Bezares seguiría con la broma.

Te puedo besar igual… Ven acá cabr*n… Es de hombres darte un beso, ven. Agárralo y ahorita lo beso”, dijo entre risas el comediante.

René Strickler trató de huir de Mario Bezares e, incluso, entre carcajadas le pidió ayuda al Anfitrión.

“No, no, no… Anfitrión hay acoso… Anfitrión auxilio”, precisó el actor; mientras Franco se reía y señalaba: “Es tu cumpleaños, a ti nadie te dice que no”.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX