Mario Bezares lanza advertencia a René Strickler; actor pide ayuda: “Ven acá”

Video ¡Mario Bezares amenaza a René Strickler con un beso entre hombres!

Mario Bezares puso a temblar a René Strickler en ¿Apostarías por mí? y es que durante la mañana de este 11 de febrero, el comediante lanzó una divertida advertencia al actor.

Dentro de la villa, el esposo de Brenda Bezares le advirtió al protagonista de telenovelas que lo besaría en la boca, hecho que provocó que Strickler pidiera ayuda.

Mario Bezares quiere besar a René Strickler: así fue el momento

Tanto Mario Bezares como René Strickler se encontraban platicando, cuando el comediante sin tapujos le preguntó: “¿Está trompudo o quiere beso?. Dígame”.

El actor de telenovelas reaccionó a la advertencia del esposo de Brenda Bezares y siguió con la broma, señalando que ya había besado en el pasado a Jim Velázquez.

“No, no, besaste a Jim”, dijo René Strickler, sin imaginar que Mario Bezares seguiría con la broma.

“ Te puedo besar igual… Ven acá cabr*n… Es de hombres darte un beso, ven. Agárralo y ahorita lo beso”, dijo entre risas el comediante.

René Strickler trató de huir de Mario Bezares e, incluso, entre carcajadas le pidió ayuda al Anfitrión.

“No, no, no… Anfitrión hay acoso… Anfitrión auxilio”, precisó el actor; mientras Franco se reía y señalaba: “Es tu cumpleaños, a ti nadie te dice que no”.

