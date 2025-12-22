¿Apostarías por mí? Tiby Camacho y José Medina son la octava pareja confirmada en '¿Apostarías por Mí?': ¡Conócelos! Tiby Camacho y José Medina llevarán su historia de amor a ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¡Tiby Camacho le prepara tremenda sorpresa a José Medina!

Tiby Camacho y José Medina son la octava pareja confirmada para participar en ‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo reality show de TelevisaUnivision que llegará a la pantalla chica el 18 de enero por Las Estrellas, Univision, UNIMÁS y ViX, en su transmisión 24/7.

Esta famosa pareja está lista para entrar al reality show y demostrar por qué se convertirá en una de las favoritas del público y el gran amor que se tienen.

Hasta el momento se han confirmado como parejas participantes a: Raúl y Laura Molinar; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Beta Mejía y Alejandra Jaramillo; Breh Badassifier y Franco Tradardi; René Strickler y Rubí Cardozo; y Jim Velásquez y Alina Lozano.

¿Quiénes son Tiby Camacho y José Medina?

Tiby Camacho y José Medina, originarios de la República Dominicana, se conocieron en su infancia y, dos décadas después, el destino los volvió a reunir. Lo que antes fue una amistad inocente, hoy es una historia marcada por la pasión.

A sus 32 años, Tiby Camacho es una de las creadoras de contenido más carismáticas de su país. Actriz de comedia y referente digital, combina humor, estilo de vida y moda en sus redes sociales.

Su carácter es puramente dominicano: fiestera, espontánea y llena de energía. Siempre soñó con participar en un reality, y con José finalmente se animó a hacerlo.

José Medina y Tiby Camacho Imagen TelevisaUnivision

José Medina, de 30 años, es entrenador deportivo y wellness coach. Practicó béisbol en su juventud y se define como pícaro, genuino y analítico. No tolera la falsedad, ni las faltas de respeto.

Tras reencontrarse hace ocho meses, surgió entre ellos una fuerte atracción. Después de un mes de citas, fue Tiby quien tomó la iniciativa para que José se quedara a vivir con ella.

Desde entonces, comparten una vida en común, llena de nuevos proyectos. Hoy están comprometidos y planean casarse, aunque han pospuesto la fecha por su participación en este reality.

Tiby y José llegan a “¿Apostarías por Mí?” dispuestos a demostrar que su mejor apuesta ha sido reencontrarse.